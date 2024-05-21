报告称，全球经济中最受人工智能影响的行业生产率飙升

划重点: 📌 受人工智能影响最大的行业生产力显著提高，并享有较高的工资溢价。 📌 英国雇主对需要人工智能技能的工作愿意支付14% 的工资溢价。 📌 人工智能影响较大的行业中的生产力增长几乎是其他行业的5倍。

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:一份报告显示，受人工智能（AI）影响最大的全球经济行业的生产力出现显著增长，并享有较高的工资溢价，这为 AI 有可能帮助全球经济走出持续15年的低增长期带来了希望。普华永道(PwC)的一项研究发现，相对于未受 AI 影响的行业，AI 渗透度较高的部分经济领域的生产力增长率几乎是其5倍之多。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在这份涵盖15个国家的告中，英国是其中之一，报告指出，在英国，需要人工智能技能的工作职位增长速度是所有职位的3.6倍。平均而言，英国雇主愿意为需要人工智能技能的工作职位支付14% 的工资溢价，其中法律和信息技术领域的溢价最高。相比全球平均水平，更多受 AI 影响的行业，如金融服务、信息技术和专业服务，英国的生产力提升略一些。

自2022年 ChatGPT 问世以来，人们对智能机器时代的就业影响一直存在讨论，但普华永道表示，人工智能对就业市场的影响已有十多年之久。相比2012年，专门的人工智能岗位发布数量是其他岗位的7倍，而其他岗位的发布数量仅增加了一倍。

普华永道2024年全球人工智能就业调查显示，公司目前将人工智能视为解决劳动力短缺问题的解决方案。报告指出:“对于许多面临劳动力年龄人口减少和许多行业劳动力需求未得到满足的国家来说，这可能是个好消息。人工智能可以帮助确保经济获得充分的劳动力供应，以实现其全部潜力。”

报告还指出，受人工智能影响的职业就业仍在增长，这表明生成式人工智能的到来并不意味着失业的时代。一项来自左翼智库 “公共政策研究所” 的研究预测，在未来几年，英国可能会出现多达800万个岗位的 “就业末日”。

普华永道英国首席经济学家 Barret Kupelian 表示:“我们的研究结果表明，人工智能有能力创造新的产业，改变就业市场，并潜在地推动生产力增长率从经济影响来看，我们只看到了冰山一角，目前的研究结果表明，人工智能的应用集中在经济的几个行业，但一旦技术改进并在经济的其他领域普及，未来的潜力可能会带来变革。”

（举报）