华为P60、Mate 50等35款设备升级HarmonyOS 4.2正式版

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:华为今日宣布，包括P60、Mate50、Mate X3系列在内的35款设备将正式升级至HarmonyOS4.2系统。此次升级不仅限于智能手机，还涵盖了耳机、手表、智慧屏和家庭存储等多款智能设备，标志着华为在构建全场景智慧生态方面迈出了重要一步。

HarmonyOS4.2系统为用户带来了一系列创新功能和改进。在个性化体验方面，新系统引入了心情主题，用户可以根据自己的情绪选择不同的表情，目前支持高达1500种表情，为用户带来每日DIY个性化主题的乐趣。此外，系统还能够识别用户的注视区域，实现动态的主题交互效果，增添了互动性和趣味性。

在安全性上，HarmonyOS4.2新增了楼层级设备查找功能，能够精确定位丢失设备的楼层位置，极大提高了寻回手机的效率。同时，系统还增强了对应用权限的管理，有效拦截了摇一摇广告的干扰，为用户提供了一个更加纯净的应用使用环境。

对于希望升级至HarmonyOS4.2的用户，华为提供了多种升级途径。手机和平板用户可以通过“设置”中的“系统和更新”或“我的华为”APP进行升级。智慧屏用户可以在“设置”中的“软件更新”进行升级。穿戴设备用户则可以通过手机端的“华为运动健康”APP或手表端的“设置”进行固件更新。耳机、眼镜、路由和存储设备用户在连接手机或平板后，可以通过“智慧生活”APP进行系统更新。

（举报）