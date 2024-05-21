好莱坞女星斯嘉丽抨击OpenAI 抄袭她的声音用于ChatGPT

划重点: ⭐ 斯嘉丽・约翰逊声称 OpenAI 在她拒绝为 ChatGPT 提供声音后，仍然擅自模仿了她独特的音调。 ⭐ OpenAI 展示了一个与斯嘉丽・约翰逊在科幻电影《Her》中扮演的人工智能助手极为相似的合成语音，但在周末突然禁用了这一新声音。 ⭐ -评论家批评 OpenAI 的行为，称赞 Scarlett Johansson 的立场

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:好莱坞女星斯嘉丽・约翰逊（Scarlett Johansson）发表了一份猛烈声明，声称在她拒绝为 ChatGPT 提供声音后，OpenAI 却肆无忌惮地模仿了她独特的音调。上周，OpenAI 展示了一个与斯嘉丽・约翰逊在科幻电影《Her》中扮演的人工智能助手极为相似的合成语音，然而在周末突然禁用了这一新声音。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在 OpenAI 发布最新 AI 模型 GPT-4o 并推出更具对话性的 ChatGPT 模式之前，公司创始人 Sam Altman 引发了一系列传言，称公司将推出类似于2013年浪漫剧情电影《Her》中 AI 操作系统所配音的虚拟助手，声音与 Scarlett Johansson 相似。他在 X 社交平台上点赞了一位用户的帖子，表示正在观看这部电影以准备 OpenAI 的春季更新活动，并在活动期间发推文提到了 “her” 这个词。

在活动中使用的 AI 生成声音之一被称为 “Sky”，一些用户认为它与《Her》电影中 Scarlett Johansson 的声音相似。然而，截至5月19日美东时间上午2点33分，OpenAI 在 X 社交平台上发布了一份声明，透露公司正在 “暂停使用 Sky”，并解答关于他们选择 ChatGPT 声音的问题。

随后，当天晚些时候，美国东部时间，Scarlett Johansson 的代表向包括 NPR 在内的多家媒体发表声明，公开抨击 OpenAI 和尤其是 Sam Altman，指责他们九个月前联系她提供声音，但她拒绝了。声明称，Johansson 对 Altman 冒用她的声音感到 “震惊、愤怒和难以置信，以至于她最亲密的朋友和新闻机构都无法区分者之间的差异。” 根据向 NPR 等媒体发出的声明，Johansson 称她不得不雇佣律师，律师致信 Altman 和 OpenAI，这个沟通引发了 Sky 声音的暂停和下架。

然而，在 OpenAI 早些时候发布的博客文章中，他们否认模仿 Scarlett Johansson 的声音。OpenAI 在文章中表示，“Breeze、Cove、Ember、Juniper 和 Sky 这五种声音是由我们与配音演员合作录制的”，并且 “在2023年6月和7月期间，我们将这些演员飞到旧金山进行录音和与 OpenAI 产品和研究团队的会面。在2023年9月25日，我们将他们的声音推向了 ChatGPT 平台”。

此外，OpenAI 还表示:“我们认为 AI 的声音不应该有意模仿名人的独特声音 ——Sky 的声音并不是模仿 Scarlett Johansson，而是属于另一位专业女演员，她使用自己的自然发声。为了保护她们的隐私，我们不能透露我们音演员的姓名。”

尽管如此，许多评论员仍然批评 OpenAI，包括 OpenAI 和生成式 AI 行业的批评者，甚至一些自称 OpenAI 的粉丝也站在 Scarlett Johansson 一边。

就在几天前，OpenAI 的联合创始人兼前首席科学家 Ilya Sutskever 和超级对齐团队的共同负责人 Jan Leike 相继辞职，并在 X 社交平台上抨击 OpenAI 及其领导层将 “华丽的产品” 置于安全性之上，Scarlett Johansson 的声明以及随之而来的声讨似乎让 OpenAI 进入了新的低谷。

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