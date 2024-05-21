苹果和OpenAI将在WWDC上宣布重要合作消息

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息:苹果在人工智能领域遭遇挑战，需要改变策略以迎头赶上。尽管早在2011年就推出了Siri，但现在却发现自己已经落后于竞争对手。苹果计划在即将举行的全球开发者大会上推出新的生成式人工智能功能，旨在改善Siri等服务的体验，并将其服务拓展至云端。

主要亮点如下:

iOS18整合OpenAI技术:苹果将把OpenAI的生成式AI技术整合到iOS18操作系统中，允许用户在iPhone上体验高级AI功能。

引入聊天机器人功能:虽然苹果没有计划推出自己的聊天机器人版本，但通过与OpenAI的合作，iOS18将实现类似ChatGPT的功能，帮助苹果在生成式AI领域快速追赶竞争对手。

改进Siri和其他AI功能:合作的一部分将是对Siri进行重大改进，使其更加对话化，并增强处理复杂任务的能力。同时，苹果还计划利用OpenAI的技术改进其他AI功能，如自动摘要、新闻概要和语音转录。

云端与本地结合的AI服务:苹果将继续采用其本地AI处理策略，并通过OpenAI的云端技术提供更强大的AI服务。这种云端与本地的结合旨在提升用户体验，同时确保隐私和安全。

然而，尽管有这些努力，苹果仍面临挑战。其生成式人工智能技术尚不足以推出类似ChatGPT或Gemini的聊天机器人，而且其执行速度相对较慢。

此外，苹果需要重新考虑在线搜索的问题，可能需要重新思考建立自己的搜索引擎，尽管这可能会带来一定的成本压力。尽管如此，苹果在硬件方面的改进也将有助于其人工智能技术的发展，但要真正赶上竞争对手，需要加快人工智能功能的发布速度。

另外，苹果还面临着iPad和Mac之间的差异化问题。尽管iPad Pro在硬件上具备更强的性能，但其软件功能仍然存在不足。因此，苹果需要重新思考如何差异化这两款产品，以提升用户体验。

最后，苹果将依靠亚洲市场推广其Vision Pro产品。尽管在美国市场表现尚可，但在更具有虚拟现实需求的亚洲市场，其真正的挑战才刚刚开始。因此，苹果正在加速在亚洲市场的推广步伐，以期在该地区取得成功。

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