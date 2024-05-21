智谱开源新一代多模态大模型CogVLM2

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:智谱·AI最近宣布推出新一代多模态大模型CogVLM2，该模型在关键性能指标上相较于前一代CogVLM有了显著提升，同时支持8K文本长度和高达1344*1344分辨率的图像。CogVLM2在OCRbench基准上性能提升了32%，在TextVQA基准上性能提升了21.9%，显示出强大的文档图像理解能力。尽管CogVLM2的模型大小为19B，但其性能接近或超过了GPT-4V的水平。

CogVLM2的技术架构在上一代模型的基础上进行了优化，包括一个50亿参数的视觉编码器和一个70亿参数的视觉专家模块，这些模块通过独特的参数设置，精细地建模了视觉与语言序列的交互。这种深度融合策略使得视觉模态与语言模态能够更加紧密地结合，同时保持了模型在语言处理上的优势。此外，CogVLM2在推理时实际激活的参数量仅约120亿，这得益于其精心设计的多专家模块结构，显著提高了推理效率。

在模型效果方面，CogVLM2在多个多模态基准测试中取得了优异的成绩，包括TextVQA、DocVQA、ChartQA、OCRbench、MMMU、MMVet和MMBench等。这些测试涵盖了从文本和图像理解到复杂推理和跨学科任务的广泛能力。CogVLM2的两个模型在多个基准中取得了最先进的性能，同时在其他性能上也能达到与闭源模型相近的水平。

代码仓库:

Github:https://github.com/THUDM/CogVLM2

模型下载:

Huggingface:huggingface.co/THUDM

魔搭社区:modelscope.cn/models/ZhipuAI

始智社区:wisemodel.cn/models/ZhipuAI

Demo体验:

https://modelscope.cn/studios/ZhipuAI/Cogvlm2-llama3-chinese-chat-Demo/summary

CogVLM2技术文档:

https://zhipu-ai.feishu.cn/wiki/OQJ9wk5dYiqk93kp3SKcBGDPnGf

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