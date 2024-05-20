5月国产网络游戏版号下发 96款国产网络游戏获批

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:今日，国家新闻出版署公布了5月国产网络游戏审批信息。
其中，《神探诡事录》《特训精英》《功夫熊猫:神龙大侠》等96款游戏过审。
|序号
|名称
|申报类别
|出版单位
|运营单位
|批复文号
|出版物号
|批准时间
|1
|百工灵
|移动
|上海恺英网络科技有限公司
|上海恺英软件技术有限公司
|国新出审〔2024〕1018号
|ISBN978-7-498-13489-9
|2024年05月17日
|2
|宝宝公主填色
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京古鲁营销顾问有限公司
|国新出审〔2024〕1019号
|ISBN978-7-498-13490-5
|2024年05月17日
|3
|鞭炮模拟器
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|成都力比科技有限公司
|国新出审〔2024〕1020号
|ISBN978-7-498-13491-2
|2024年05月17日
|4
|冰原星火
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海青笛科技有限公司
|国新出审〔2024〕1021号
|ISBN978-7-498-13492-9
|2024年05月17日
|5
|搏击双城:重构
|移动
|厦门雷霆互动网络有限公司
|深圳雷霆信息技术有限公司
|国新出审〔2024〕1022号
|ISBN978-7-498-13493-6
|2024年05月17日
|6
|不良人:九幽玄天
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|海南侠义文化科技有限公司
|国新出审〔2024〕1023号
|ISBN978-7-498-13494-3
|2024年05月17日
|7
|部落与秩序
|移动
|四川数字出版传媒有限公司
|武汉光线互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1024号
|ISBN978-7-498-13495-0
|2024年05月17日
|8
|超级幻影猫:光痕
|移动
|厦门大学电子出版社有限责任公司
|厦门哇虎哇虎科技有限公司
|国新出审〔2024〕1025号
|ISBN978-7-498-13496-7
|2024年05月17日
|9
|超级金牌赛车手
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|北京多多游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1026号
|ISBN978-7-498-13497-4
|2024年05月17日
|10
|超萌小精灵
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|武汉巨有趣互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1027号
|ISBN978-7-498-13498-1
|2024年05月17日
|11
|潮玩国度
|移动
|天津电子出版社有限公司
|潮玩国度（北京）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1028号
|ISBN978-7-498-13499-8
|2024年05月17日
|12
|出租车速跑
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|南京原极信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1029号
|ISBN978-7-498-13500-1
|2024年05月17日
|13
|厝边人生
|移动
|北京联合出版有限责任公司
|厦门毋忘我信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1030号
|ISBN978-7-498-13501-8
|2024年05月17日
|14
|大武道
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|郑州市掌潮互动网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1031号
|ISBN978-7-498-13502-5
|2024年05月17日
|15
|地下城保卫战
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南可拉熊网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1032号
|ISBN978-7-498-13503-2
|2024年05月17日
|16
|对决!剑之川
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市汉家松鼠网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1033号
|ISBN978-7-498-13504-9
|2024年05月17日
|17
|方块冲突
|移动
|重庆华龙网集团股份有限公司
|广州卓时网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1034号
|ISBN978-7-498-13505-6
|2024年05月17日
|18
|非人哉王牌员工
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京分子互动文化传播有限公司
|国新出审〔2024〕1035号
|ISBN978-7-498-13506-3
|2024年05月17日
|19
|疯狂高尔夫
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
|国新出审〔2024〕1036号
|ISBN978-7-498-13507-0
|2024年05月17日
|20
|疯狂普拉斯
|移动、客户端
|广州四三九九信息科技有限公司
|广州四三九九信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1037号
|ISBN978-7-498-13508-7
|2024年05月17日
|21
|疯狂玩具城
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|海南好玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1038号
|ISBN978-7-498-13509-4
|2024年05月17日
|22
|复古千年
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|江苏欢娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1039号
|ISBN978-7-498-13510-0
|2024年05月17日
|23
|功夫熊猫:神龙大侠
|移动、客户端
|广州谷得网络科技有限公司
|天津六六游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1040号
|ISBN978-7-498-13511-7
|2024年05月17日
|24
|咕叽派对
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|杭州顺网宇酷科技有限公司
|国新出审〔2024〕1041号
|ISBN978-7-498-13512-4
|2024年05月17日
|25
|哈狗游戏棋开得胜跳棋
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|杭州哈狗网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1042号
|ISBN978-7-498-13513-1
|2024年05月17日
|26
|合体吧猪猪
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|福建天舟互动技术有限公司
|国新出审〔2024〕1043号
|ISBN978-7-498-13514-8
|2024年05月17日
|27
|花花保卫战
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|上海久宜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1044号
|ISBN978-7-498-13515-5
|2024年05月17日
|28
|幻世秘境
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海娜兰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1045号
|ISBN978-7-498-13516-2
|2024年05月17日
|29
|幻之森林
|移动
|杭州烈焰网络技术有限公司
|福州易酷网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1046号
|ISBN978-7-498-13517-9
|2024年05月17日
|30
|疾风飞行
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|海南优强葆网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1047号
|ISBN978-7-498-13518-6
|2024年05月17日
|31
|剑中
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|大三石（杭州）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1048号
|ISBN978-7-498-13519-3
|2024年05月17日
|32
|街头极限跑酷
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|嘉丰永道（北京）科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1049号
|ISBN978-7-498-13520-9
|2024年05月17日
|33
|进击的商业街
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|厦门博园北网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1050号
|ISBN978-7-498-13521-6
|2024年05月17日
|34
|绝境突击者
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海目童子网络技术有限公司
|国新出审〔2024〕1051号
|ISBN978-7-498-13522-3
|2024年05月17日
|35
|开心象棋
|移动-休闲益智
|上海星翼网络信息有限公司
|上海星翼网络信息有限公司
|国新出审〔2024〕1052号
|ISBN978-7-498-13523-0
|2024年05月17日
|36
|可口的比萨
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|嘉文时代（北京）科技有限公司
|国新出审〔2024〕1053号
|ISBN978-7-498-13524-7
|2024年05月17日
|37
|乐玩象棋
|移动-休闲益智
|湖南联盛网络科技股份有限公司
|宁波市鄞州区百迅软件有限公司
|国新出审〔2024〕1054号
|ISBN978-7-498-13525-4
|2024年05月17日
|38
|黎明飞驰
|移动、客户端
|安徽新华电子音像出版社
|上海竹子互联网信息服务有限公司
|国新出审〔2024〕1055号
|ISBN978-7-498-13526-1
|2024年05月17日
|39
|凛潮
|移动
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海游之趣网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1056号
|ISBN978-7-498-13527-8
|2024年05月17日
|40
|玲珑探案录
|移动
|三辰影库音像出版社有限公司
|厦门皓月清风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1057号
|ISBN978-7-498-13528-5
|2024年05月17日
|41
|龙游象棋
|移动-休闲益智
|黑龙江科学技术出版社有限公司
|南通蓝精灵网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1058号
|ISBN978-7-498-13529-2
|2024年05月17日
|42
|猫王争霸
|移动
|咪咕互动娱乐有限公司
|南京踢扑网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1059号
|ISBN978-7-498-13530-8
|2024年05月17日
|43
|冒险者前线
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海纵艺网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1060号
|ISBN978-7-498-13531-5
|2024年05月17日
|44
|梦幻旅行
|移动
|重庆天健电子音像出版有限公司
|北京柠檬微趣科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1061号
|ISBN978-7-498-13532-2
|2024年05月17日
|45
|梦灵家园
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海捷硕通网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1062号
|ISBN978-7-498-13533-9
|2024年05月17日
|46
|咪嘟祖玛
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|沈阳纵艺科技有限公司
|国新出审〔2024〕1063号
|ISBN978-7-498-13534-6
|2024年05月17日
|47
|迷你王国:求生
|移动、客户端
|四川广益聚慧科技有限公司
|杭州琥骆网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1064号
|ISBN978-7-498-13535-3
|2024年05月17日
|48
|迷雾公园
|移动
|华中科技大学电子音像出版社
|武汉盛游互娱网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1065号
|ISBN978-7-498-13536-0
|2024年05月17日
|49
|米拉加尔战记
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳柠檬酱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1066号
|ISBN978-7-498-13537-7
|2024年05月17日
|50
|妙手五子棋
|移动-休闲益智
|四川数字出版传媒有限公司
|绵阳智如科技有限责任公司
|国新出审〔2024〕1067号
|ISBN978-7-498-13538-4
|2024年05月17日
|51
|暮光冒险团
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|珠海清悦网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1068号
|ISBN978-7-498-13539-1
|2024年05月17日
|52
|脑洞大侦探
|移动
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|深圳市风眼科技有限公司
|国新出审〔2024〕1069号
|ISBN978-7-498-13540-7
|2024年05月17日
|53
|泡泡日记
|移动-休闲益智
|北京中科奥科技有限公司
|上海趣滋滋网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1070号
|ISBN978-7-498-13541-4
|2024年05月17日
|54
|起源:永夜守卫者
|移动
|重庆聚购科技发展有限公司
|重庆星耀互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1071号
|ISBN978-7-498-13542-1
|2024年05月17日
|55
|情侣大作战
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南喜相逢网络有限公司
|国新出审〔2024〕1072号
|ISBN978-7-498-13543-8
|2024年05月17日
|56
|求生挑战
|移动-休闲益智
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京赛诺斯科技发展有限责任公司
|国新出审〔2024〕1073号
|ISBN978-7-498-13544-5
|2024年05月17日
|57
|球球:炫彩纷橙
|移动-休闲益智
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|厦门凯斌信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1074号
|ISBN978-7-498-13545-2
|2024年05月17日
|58
|群星纪元
|移动、客户端
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海艮洲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1075号
|ISBN978-7-498-13546-9
|2024年05月17日
|59
|人征塔战
|移动
|杭州烈焰网络技术有限公司
|北京光翼互娱科技有限公司
|国新出审〔2024〕1076号
|ISBN978-7-498-13547-6
|2024年05月17日
|60
|刃境
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海魔剑网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1077号
|ISBN978-7-498-13548-3
|2024年05月17日
|61
|三国之乱世为王
|移动、客户端
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海蜂驰网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1078号
|ISBN978-7-498-13549-0
|2024年05月17日
|62
|谁是大酋长
|移动
|上海同济大学电子音像出版社有限公司
|上海乐合网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1079号
|ISBN978-7-498-13550-6
|2024年05月17日
|63
|神探诡事录
|移动
|上海科学技术文献出版社有限公司
|上海灵犀互动娱乐有限公司
|国新出审〔2024〕1080号
|ISBN978-7-498-13551-3
|2024年05月17日
|64
|圣盛象棋
|移动-休闲益智
|河北冠林数字出版有限公司
|深圳市圣盛网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1081号
|ISBN978-7-498-13552-0
|2024年05月17日
|65
|时空特攻队
|移动
|黑龙江龙华数字出版股份有限公司
|上海爱鲤游网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1082号
|ISBN978-7-498-13553-7
|2024年05月17日
|66
|守护荣光
|移动
|杭州紫府网络科技有限公司
|南京点明软件科技有限公司
|国新出审〔2024〕1083号
|ISBN978-7-498-13554-4
|2024年05月17日
|67
|四季城与多米糯
|移动
|安徽新华电子音像出版社
|广州盈风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1084号
|ISBN978-7-498-13555-1
|2024年05月17日
|68
|踏风行
|移动
|江苏凤凰数字传媒有限公司
|淮安祖龙科技有限公司
|国新出审〔2024〕1085号
|ISBN978-7-498-13556-8
|2024年05月17日
|69
|特训精英
|移动
|浙江无端科技股份有限公司
|浙江无端科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1086号
|ISBN978-7-498-13557-5
|2024年05月17日
|70
|挑战高手
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|上海海之水网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1087号
|ISBN978-7-498-13558-2
|2024年05月17日
|71
|推理高手
|移动-休闲益智
|杭州群游科技有限公司
|杭州画猜网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1088号
|ISBN978-7-498-13559-9
|2024年05月17日
|72
|王者将魂
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|河北米玩网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1089号
|ISBN978-7-498-13560-5
|2024年05月17日
|73
|文争武斗
|移动-休闲益智
|杭州烈焰网络技术有限公司
|深圳市咖多采网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1090号
|ISBN978-7-498-13561-2
|2024年05月17日
|74
|我的猫咪
|移动-休闲益智
|浙江出版集团数字传媒有限公司
|北京光耀大地科技有限公司
|国新出审〔2024〕1091号
|ISBN978-7-498-13562-9
|2024年05月17日
|75
|我叫MT:口袋守卫战
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|霍尔果斯禧乐网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1092号
|ISBN978-7-498-13563-6
|2024年05月17日
|76
|细胞特攻队
|移动
|河北冠林数字出版有限公司
|上海酷祯网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1093号
|ISBN978-7-498-13564-3
|2024年05月17日
|77
|像素射击
|移动
|广州盈正信息技术有限公司
|湖州雷斧信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1094号
|ISBN978-7-498-13565-0
|2024年05月17日
|78
|像素战神
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|北京千益互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1095号
|ISBN978-7-498-13566-7
|2024年05月17日
|79
|小李菜刀
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市来玩科技有限公司
|国新出审〔2024〕1096号
|ISBN978-7-498-13567-4
|2024年05月17日
|80
|小小梦幻乐园
|移动-休闲益智
|海南省电子音像出版社有限公司
|海南青木瓜互娱文化有限公司
|国新出审〔2024〕1097号
|ISBN978-7-498-13568-1
|2024年05月17日
|81
|星耀美美
|移动
|深圳中青宝互动网络股份有限公司
|深圳市友游科技有限公司
|国新出审〔2024〕1098号
|ISBN978-7-498-13569-8
|2024年05月17日
|82
|星愈庭园
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|海南乌有星网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1099号
|ISBN978-7-498-13570-4
|2024年05月17日
|83
|炫丽方块
|移动-休闲益智
|吉林音像出版社有限责任公司
|南京游鸣信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1100号
|ISBN978-7-498-13571-1
|2024年05月17日
|84
|一家餐厅
|移动
|杭州紫府网络科技有限公司
|北京讯时天空科技发展有限公司
|国新出审〔2024〕1101号
|ISBN978-7-498-13572-8
|2024年05月17日
|85
|银翼战歌
|移动
|方圆电子音像出版社有限责任公司
|上海冰风网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1102号
|ISBN978-7-498-13573-5
|2024年05月17日
|86
|勇者幻兽录
|移动
|杭州美盛游戏技术开发有限公司
|深圳市玩咖网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1103号
|ISBN978-7-498-13574-2
|2024年05月17日
|87
|战场出击
|移动-休闲益智
|上海晨路信息科技股份有限公司
|上海中澜天网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1104号
|ISBN978-7-498-13575-9
|2024年05月17日
|88
|战龙英雄
|移动-休闲益智
|湖北省扬子江影音有限责任公司
|河南讯庚网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1105号
|ISBN978-7-498-13576-6
|2024年05月17日
|89
|长安有栋楼
|移动-休闲益智
|上海乐蜀网络科技股份有限公司
|上海噗呲网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1106号
|ISBN978-7-498-13577-3
|2024年05月17日
|90
|长空奋战
|移动-休闲益智
|杭州润趣科技有限公司
|南阳嘉翔软件有限公司
|国新出审〔2024〕1107号
|ISBN978-7-498-13578-0
|2024年05月17日
|91
|找找达人
|移动-休闲益智
|上海商国网络科技发展有限公司
|上海乐钻科技有限公司
|国新出审〔2024〕1108号
|ISBN978-7-498-13579-7
|2024年05月17日
|92
|遮天:凡尘一叶
|移动
|华东师范大学电子音像出版社有限公司
|上海游斐网络科技有限公司
|国新出审〔2024〕1109号
|ISBN978-7-498-13580-3
|2024年05月17日
|93
|指尖连一连
|移动-休闲益智
|宁波东海岸电子音像出版社有限公司
|深圳市禅游科技股份有限公司
|国新出审〔2024〕1110号
|ISBN978-7-498-13581-0
|2024年05月17日
|94
|铸兵之王
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|北京旭振科技有限责任公司
|国新出审〔2024〕1111号
|ISBN978-7-498-13582-7
|2024年05月17日
|95
|最强指挥官
|移动
|辽宁电子出版社有限责任公司
|广州秀游信息科技有限公司
|国新出审〔2024〕1112号
|ISBN978-7-498-13583-4
|2024年05月17日
|96
|最终坚守
|移动
|四三九九网络股份有限公司
|厦门游乐互动科技有限公司
|国新出审〔2024〕1113号
|ISBN978-7-498-13584-1
|2024年05月17日
（举报）