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5月国产网络游戏版号下发 96款国产网络游戏获批

2024-05-20 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:今日，国家新闻出版署公布了5月国产网络游戏审批信息。

其中，《神探诡事录》《特训精英》《功夫熊猫:神龙大侠》等96款游戏过审。

序号名称申报类别出版单位运营单位批复文号出版物号批准时间
1百工灵移动上海恺英网络科技有限公司上海恺英软件技术有限公司国新出审〔2024〕1018号ISBN978-7-498-13489-92024年05月17日
2宝宝公主填色移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京古鲁营销顾问有限公司国新出审〔2024〕1019号ISBN978-7-498-13490-52024年05月17日
3鞭炮模拟器移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司成都力比科技有限公司国新出审〔2024〕1020号ISBN978-7-498-13491-22024年05月17日
4冰原星火移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海青笛科技有限公司国新出审〔2024〕1021号ISBN978-7-498-13492-92024年05月17日
5搏击双城:重构移动厦门雷霆互动网络有限公司深圳雷霆信息技术有限公司国新出审〔2024〕1022号ISBN978-7-498-13493-62024年05月17日
6不良人:九幽玄天移动杭州美盛游戏技术开发有限公司海南侠义文化科技有限公司国新出审〔2024〕1023号ISBN978-7-498-13494-32024年05月17日
7部落与秩序移动四川数字出版传媒有限公司武汉光线互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1024号ISBN978-7-498-13495-02024年05月17日
8超级幻影猫:光痕移动厦门大学电子出版社有限责任公司厦门哇虎哇虎科技有限公司国新出审〔2024〕1025号ISBN978-7-498-13496-72024年05月17日
9超级金牌赛车手移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司北京多多游科技有限公司国新出审〔2024〕1026号ISBN978-7-498-13497-42024年05月17日
10超萌小精灵移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司武汉巨有趣互动科技有限公司国新出审〔2024〕1027号ISBN978-7-498-13498-12024年05月17日
11潮玩国度移动天津电子出版社有限公司潮玩国度（北京）科技有限公司国新出审〔2024〕1028号ISBN978-7-498-13499-82024年05月17日
12出租车速跑移动-休闲益智杭州群游科技有限公司南京原极信息科技有限公司国新出审〔2024〕1029号ISBN978-7-498-13500-12024年05月17日
13厝边人生移动北京联合出版有限责任公司厦门毋忘我信息科技有限公司国新出审〔2024〕1030号ISBN978-7-498-13501-82024年05月17日
14大武道移动方圆电子音像出版社有限责任公司郑州市掌潮互动网络科技有限公司国新出审〔2024〕1031号ISBN978-7-498-13502-52024年05月17日
15地下城保卫战移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南可拉熊网络科技有限公司国新出审〔2024〕1032号ISBN978-7-498-13503-22024年05月17日
16对决!剑之川移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市汉家松鼠网络科技有限公司国新出审〔2024〕1033号ISBN978-7-498-13504-92024年05月17日
17方块冲突移动重庆华龙网集团股份有限公司广州卓时网络科技有限公司国新出审〔2024〕1034号ISBN978-7-498-13505-62024年05月17日
18非人哉王牌员工移动浙江出版集团数字传媒有限公司北京分子互动文化传播有限公司国新出审〔2024〕1035号ISBN978-7-498-13506-32024年05月17日
19疯狂高尔夫移动辽宁电子出版社有限责任公司掌游天下（北京）信息技术股份有限公司国新出审〔2024〕1036号ISBN978-7-498-13507-02024年05月17日
20疯狂普拉斯移动、客户端广州四三九九信息科技有限公司广州四三九九信息科技有限公司国新出审〔2024〕1037号ISBN978-7-498-13508-72024年05月17日
21疯狂玩具城移动辽宁电子出版社有限责任公司海南好玩科技有限公司国新出审〔2024〕1038号ISBN978-7-498-13509-42024年05月17日
22复古千年移动江苏凤凰数字传媒有限公司江苏欢娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1039号ISBN978-7-498-13510-02024年05月17日
23功夫熊猫:神龙大侠移动、客户端广州谷得网络科技有限公司天津六六游科技有限公司国新出审〔2024〕1040号ISBN978-7-498-13511-72024年05月17日
24咕叽派对移动安徽新华电子音像出版社杭州顺网宇酷科技有限公司国新出审〔2024〕1041号ISBN978-7-498-13512-42024年05月17日
25哈狗游戏棋开得胜跳棋移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司杭州哈狗网络科技有限公司国新出审〔2024〕1042号ISBN978-7-498-13513-12024年05月17日
26合体吧猪猪移动-休闲益智杭州群游科技有限公司福建天舟互动技术有限公司国新出审〔2024〕1043号ISBN978-7-498-13514-82024年05月17日
27花花保卫战移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司上海久宜网络科技有限公司国新出审〔2024〕1044号ISBN978-7-498-13515-52024年05月17日
28幻世秘境移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海娜兰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1045号ISBN978-7-498-13516-22024年05月17日
29幻之森林移动杭州烈焰网络技术有限公司福州易酷网络科技有限公司国新出审〔2024〕1046号ISBN978-7-498-13517-92024年05月17日
30疾风飞行移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司海南优强葆网络科技有限公司国新出审〔2024〕1047号ISBN978-7-498-13518-62024年05月17日
31剑中移动浙江出版集团数字传媒有限公司大三石（杭州）科技有限公司国新出审〔2024〕1048号ISBN978-7-498-13519-32024年05月17日
32街头极限跑酷移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司嘉丰永道（北京）科技股份有限公司国新出审〔2024〕1049号ISBN978-7-498-13520-92024年05月17日
33进击的商业街移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司厦门博园北网络科技有限公司国新出审〔2024〕1050号ISBN978-7-498-13521-62024年05月17日
34绝境突击者移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海目童子网络技术有限公司国新出审〔2024〕1051号ISBN978-7-498-13522-32024年05月17日
35开心象棋移动-休闲益智上海星翼网络信息有限公司上海星翼网络信息有限公司国新出审〔2024〕1052号ISBN978-7-498-13523-02024年05月17日
36可口的比萨移动河北冠林数字出版有限公司嘉文时代（北京）科技有限公司国新出审〔2024〕1053号ISBN978-7-498-13524-72024年05月17日
37乐玩象棋移动-休闲益智湖南联盛网络科技股份有限公司宁波市鄞州区百迅软件有限公司国新出审〔2024〕1054号ISBN978-7-498-13525-42024年05月17日
38黎明飞驰移动、客户端安徽新华电子音像出版社上海竹子互联网信息服务有限公司国新出审〔2024〕1055号ISBN978-7-498-13526-12024年05月17日
39凛潮移动上海晨路信息科技股份有限公司上海游之趣网络科技有限公司国新出审〔2024〕1056号ISBN978-7-498-13527-82024年05月17日
40玲珑探案录移动三辰影库音像出版社有限公司厦门皓月清风网络科技有限公司国新出审〔2024〕1057号ISBN978-7-498-13528-52024年05月17日
41龙游象棋移动-休闲益智黑龙江科学技术出版社有限公司南通蓝精灵网络科技有限公司国新出审〔2024〕1058号ISBN978-7-498-13529-22024年05月17日
42猫王争霸移动咪咕互动娱乐有限公司南京踢扑网络科技有限公司国新出审〔2024〕1059号ISBN978-7-498-13530-82024年05月17日
43冒险者前线移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海纵艺网络科技有限公司国新出审〔2024〕1060号ISBN978-7-498-13531-52024年05月17日
44梦幻旅行移动重庆天健电子音像出版有限公司北京柠檬微趣科技股份有限公司国新出审〔2024〕1061号ISBN978-7-498-13532-22024年05月17日
45梦灵家园移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海捷硕通网络科技有限公司国新出审〔2024〕1062号ISBN978-7-498-13533-92024年05月17日
46咪嘟祖玛移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司沈阳纵艺科技有限公司国新出审〔2024〕1063号ISBN978-7-498-13534-62024年05月17日
47迷你王国:求生移动、客户端四川广益聚慧科技有限公司杭州琥骆网络科技有限公司国新出审〔2024〕1064号ISBN978-7-498-13535-32024年05月17日
48迷雾公园移动华中科技大学电子音像出版社武汉盛游互娱网络科技有限公司国新出审〔2024〕1065号ISBN978-7-498-13536-02024年05月17日
49米拉加尔战记移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳柠檬酱科技有限公司国新出审〔2024〕1066号ISBN978-7-498-13537-72024年05月17日
50妙手五子棋移动-休闲益智四川数字出版传媒有限公司绵阳智如科技有限责任公司国新出审〔2024〕1067号ISBN978-7-498-13538-42024年05月17日
51暮光冒险团移动黑龙江龙华数字出版股份有限公司珠海清悦网络科技有限公司国新出审〔2024〕1068号ISBN978-7-498-13539-12024年05月17日
52脑洞大侦探移动浙江出版集团数字传媒有限公司深圳市风眼科技有限公司国新出审〔2024〕1069号ISBN978-7-498-13540-72024年05月17日
53泡泡日记移动-休闲益智北京中科奥科技有限公司上海趣滋滋网络科技有限公司国新出审〔2024〕1070号ISBN978-7-498-13541-42024年05月17日
54起源:永夜守卫者移动重庆聚购科技发展有限公司重庆星耀互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1071号ISBN978-7-498-13542-12024年05月17日
55情侣大作战移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南喜相逢网络有限公司国新出审〔2024〕1072号ISBN978-7-498-13543-82024年05月17日
56求生挑战移动-休闲益智杭州紫府网络科技有限公司北京赛诺斯科技发展有限责任公司国新出审〔2024〕1073号ISBN978-7-498-13544-52024年05月17日
57球球:炫彩纷橙移动-休闲益智杭州美盛游戏技术开发有限公司厦门凯斌信息科技有限公司国新出审〔2024〕1074号ISBN978-7-498-13545-22024年05月17日
58群星纪元移动、客户端上海科学技术文献出版社有限公司上海艮洲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1075号ISBN978-7-498-13546-92024年05月17日
59人征塔战移动杭州烈焰网络技术有限公司北京光翼互娱科技有限公司国新出审〔2024〕1076号ISBN978-7-498-13547-62024年05月17日
60刃境移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海魔剑网络科技有限公司国新出审〔2024〕1077号ISBN978-7-498-13548-32024年05月17日
61三国之乱世为王移动、客户端上海商国网络科技发展有限公司上海蜂驰网络科技有限公司国新出审〔2024〕1078号ISBN978-7-498-13549-02024年05月17日
62谁是大酋长移动上海同济大学电子音像出版社有限公司上海乐合网络科技有限公司国新出审〔2024〕1079号ISBN978-7-498-13550-62024年05月17日
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64圣盛象棋移动-休闲益智河北冠林数字出版有限公司深圳市圣盛网络科技有限公司国新出审〔2024〕1081号ISBN978-7-498-13552-02024年05月17日
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72王者将魂移动方圆电子音像出版社有限责任公司河北米玩网络科技有限公司国新出审〔2024〕1089号ISBN978-7-498-13560-52024年05月17日
73文争武斗移动-休闲益智杭州烈焰网络技术有限公司深圳市咖多采网络科技有限公司国新出审〔2024〕1090号ISBN978-7-498-13561-22024年05月17日
74我的猫咪移动-休闲益智浙江出版集团数字传媒有限公司北京光耀大地科技有限公司国新出审〔2024〕1091号ISBN978-7-498-13562-92024年05月17日
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77像素射击移动广州盈正信息技术有限公司湖州雷斧信息科技有限公司国新出审〔2024〕1094号ISBN978-7-498-13565-02024年05月17日
78像素战神移动深圳中青宝互动网络股份有限公司北京千益互动科技有限公司国新出审〔2024〕1095号ISBN978-7-498-13566-72024年05月17日
79小李菜刀移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市来玩科技有限公司国新出审〔2024〕1096号ISBN978-7-498-13567-42024年05月17日
80小小梦幻乐园移动-休闲益智海南省电子音像出版社有限公司海南青木瓜互娱文化有限公司国新出审〔2024〕1097号ISBN978-7-498-13568-12024年05月17日
81星耀美美移动深圳中青宝互动网络股份有限公司深圳市友游科技有限公司国新出审〔2024〕1098号ISBN978-7-498-13569-82024年05月17日
82星愈庭园移动方圆电子音像出版社有限责任公司海南乌有星网络科技有限公司国新出审〔2024〕1099号ISBN978-7-498-13570-42024年05月17日
83炫丽方块移动-休闲益智吉林音像出版社有限责任公司南京游鸣信息科技有限公司国新出审〔2024〕1100号ISBN978-7-498-13571-12024年05月17日
84一家餐厅移动杭州紫府网络科技有限公司北京讯时天空科技发展有限公司国新出审〔2024〕1101号ISBN978-7-498-13572-82024年05月17日
85银翼战歌移动方圆电子音像出版社有限责任公司上海冰风网络科技有限公司国新出审〔2024〕1102号ISBN978-7-498-13573-52024年05月17日
86勇者幻兽录移动杭州美盛游戏技术开发有限公司深圳市玩咖网络科技有限公司国新出审〔2024〕1103号ISBN978-7-498-13574-22024年05月17日
87战场出击移动-休闲益智上海晨路信息科技股份有限公司上海中澜天网络科技有限公司国新出审〔2024〕1104号ISBN978-7-498-13575-92024年05月17日
88战龙英雄移动-休闲益智湖北省扬子江影音有限责任公司河南讯庚网络科技有限公司国新出审〔2024〕1105号ISBN978-7-498-13576-62024年05月17日
89长安有栋楼移动-休闲益智上海乐蜀网络科技股份有限公司上海噗呲网络科技有限公司国新出审〔2024〕1106号ISBN978-7-498-13577-32024年05月17日
90长空奋战移动-休闲益智杭州润趣科技有限公司南阳嘉翔软件有限公司国新出审〔2024〕1107号ISBN978-7-498-13578-02024年05月17日
91找找达人移动-休闲益智上海商国网络科技发展有限公司上海乐钻科技有限公司国新出审〔2024〕1108号ISBN978-7-498-13579-72024年05月17日
92遮天:凡尘一叶移动华东师范大学电子音像出版社有限公司上海游斐网络科技有限公司国新出审〔2024〕1109号ISBN978-7-498-13580-32024年05月17日
93指尖连一连移动-休闲益智宁波东海岸电子音像出版社有限公司深圳市禅游科技股份有限公司国新出审〔2024〕1110号ISBN978-7-498-13581-02024年05月17日
94铸兵之王移动辽宁电子出版社有限责任公司北京旭振科技有限责任公司国新出审〔2024〕1111号ISBN978-7-498-13582-72024年05月17日
95最强指挥官移动辽宁电子出版社有限责任公司广州秀游信息科技有限公司国新出审〔2024〕1112号ISBN978-7-498-13583-42024年05月17日
96最终坚守移动四三九九网络股份有限公司厦门游乐互动科技有限公司国新出审〔2024〕1113号ISBN978-7-498-13584-12024年05月17日

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