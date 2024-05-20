小米618现货开售：取消预售制 手机至高优惠1000元

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:小米公布了2024年618大促计划，这次活动不仅取消了预售制，而且直接进行现货闪降销售，使得消费者能够更加便捷地享受到优惠。

智能手机领域，小米携旗下全系列产品参与本次大促。从小米MIX Fold3的全系优惠1000元，到小米14系列的300元至400元不等的优惠;再到Redmi品牌中，Redmi Turbo3、Redmi K70系列的闪降优惠，都显示出小米为消费者带来的实实在在的好处。其中，Redmi K70Pro更是给出了高达400元的优惠，这无疑将吸引大量消费者的目光。

此外，小米618大促不仅限于手机产品，其他如小米开放式耳机、Redmi Buds6活力版无线耳机、小米平板、笔记本电脑、智能电视等全线产品均有不同程度的优惠。其中，小米 S Pro75mini LED电视以及米家中央空调风管机的优惠幅度尤为显著，分别达到500元和1200元，为消费者提供了更多的选择空间。

值得一提的是，这是小米汽车发布后的首个618大促，也是小米人车家全生态战略展开之年的首次大型促销活动。这一背景无疑为本次活动增添了更多的看点。

本次小米618大促共分为四个阶段，从5月20日晚8点开始，一直持续到6月18日24时结束。每个阶段都有不同的优惠产品和活动，消费者可以根据自己的需求和时间安排进行选择。

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