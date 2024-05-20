​性能超越 Llama3！Falcon2发布:110亿参数5.5万亿 token

划重点: ⭐ Falcon2发布，性能超越 Llama3 ⭐ Falcon2包括两个版本:Falcon211B 和 Falcon211B VLM，具备多语言和多模态能力 ⭐ Falcon2模型开源，可在全球范围内使用和开发，为人工智能发展带来新动力

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:时隔一年，阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）下属的技术创新研究所(TII)发布了新一代的 Falcon2模型。这一开源的大语言模型以其110亿参数和5.5万亿 token 的规模，性能超越了 Llama3。

Falcon2包括两个版本:Falcon211B 和 Falcon211B VLM，分别具备多语言和多模态能力，可将视觉输入无缝转换为文本输出，为大模型市场带来了全新的功能和应用场景。

作为一款开源的大语言模型，Falcon2不仅具备多语言能力，还支持多模态，能够快速响应多种语言的任务，并在医疗、金融、电子商务、教育和法律等领域有广泛的应用场景。而 Falcon2的视觉转语言能力更是为人工智能的易用性开辟了新的前景，为用户提供了变革性的从图像到文本的交互方式。此外，Falcon2只需一个 GPU 就能高效运行，可以轻易部署在笔记本电脑上，为人工智能的应用提供了更广阔的可能性。

与此同时，TII 坚持将 Falcon2模型开源，使全世界的开发人员都可以不受限制地使用，并在此基础上进行开发和部署。这一优秀性能意味着 TII 有望与 Meta 竞争开源宇宙霸主的地位。

阿布扎比先进技术研究委员会（ATRC）秘书长 Faisal Al Bannai 承诺，将会坚持推动开源创新，帮助全世界的开发者们实现他们的 AI 之旅。Falcon2的本次升级，为其商化进程提供了有力支撑，而 TII 也透露正在酝酿 Falcon2下一代模型，这些模型的性能将得到进一步增强，为人工智能领域带来更多的创新和发展。

官方博客:https://falconllm.tii.ae/falcon-2.html

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