雷军组团赴蔚来围观乐道L60 李斌称小米SU7把Model3比下去了

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日，小米科技创始人雷军亲自率领小米团队造访蔚来汽车总部，蔚来董事长李斌亲自接待，双方就未来合作与发展进行了深入交流。在一段由李斌发布的视频中，李斌巧妙地邀请雷军为蔚来旗下乐道品牌打广告，展现了高情商的沟通技巧。

李斌首先对小米汽车的最新产品SU7给予高度评价，称其在市场上已经与特斯拉Model3形成了有力竞争。随后，他话锋一转，向雷军提问:“雷总，您觉得我们乐道L60与特斯拉Model Y相比，有没有机会一较高下呢?”

雷军笑言，自己还未试驾过乐道L60，对这款车的实际表现充满期待。李斌则解释称，由于保密原因，目前无法提供试驾机会，但乐道L60的外观设计已经足够吸引眼球。两位行业巨头的对话充满了对彼此的尊重和认可。

据悉，蔚来子品牌乐道于近日发布，其首款车型乐道L60已开启预售。该车以21.99万元起的预售价，展现出与特斯拉Model Y竞争的实力。乐道L60全系标配45项主动和智能安全辅助功能，确保驾驶安全无虞。同时，乐道品牌还支持换电功能，与蔚来品牌的换电站进行兼容，为用户提供更加便捷的充电体验。

乐道L60提供了多款续航版本供用户选择，无论是标准续航版的555公里，还是长续航版的730公里，甚至超长续航版超过1000公里的续航里程，都能满足不同用户的出行需求。在电动汽车市场日益激烈的竞争中，乐道L60凭借出色的产品力和品牌力，有望成为市场的新宠。

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