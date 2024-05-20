月之暗面回应Kimi推出付费方案 目前为小范围灰度测试

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:月之暗面最近推出了一项付费方案，名为Kimi的AI助手将提供不同价格和时长的服务选项。这些选项包括5.2元/4天，9.99元/8天，28.8元/23天，49.9元/40天，99元/93天，以及399元/365天的套餐。

根据月之暗面的官方回应，这一方案目前处于小范围灰度测试阶段，旨在服务高峰期为用户提供更多选择，打赏后用户可以在高峰时段获得优先使用权。

据了解，月之暗面是一家专注于通用人工智能领域的公司，在今年2月完成了超过10亿美元的新一轮融资，刷新了国内AI领域最大单笔融资记录，投资者包括红杉中国、小红书、美团、阿里等知名机构。

Kimi之所以在市场上引起轰动，是因为它将文本分析的AI工具从小助手级别提升到了行业专家级别。与市面上其他同类AI工具相比，Kimi能够处理高达200万字的长文本分析，这包括了绝大多数的行业研究报告、学术期刊、文学巨著等资料。这种能力显著提高了工作效率，因为用户可以一次性上传并解析出所需内容。

随着商业化需求的增长，用户在高峰时段可能会遇到使用Kimi时的等待提示。为了解决这一问题，月之暗面计划在今年推出初步的付费方案，让用户可以选择通过付费来获得更好的服务体验。

产品入口：https://top.aibase.com/tool/kimi-chat

（举报）