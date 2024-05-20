vivo Y200 GT发布：1499元 配备6000mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:今日下午，vivo正式推出了其最新款手机——Y200GT。

在售价方面，vivo Y200GT提供了多种存储容量的选择，满足了不同用户的需求。其中，8GB+128GB的版本售价为1499元，8GB+256GB的版本售价为1599元，而12GB+256GB的版本售价为1799元，顶配版的12GB+512GB售价更是达到了2099元。

Y200GT的亮点之一在于其强大的续航能力。这款手机采用了与X100旗舰相同的蓝海电池技术，通过负极石墨重构技术、超级极片冷压技术与微米级激光阵列刻蚀技术，将电池能量密度较传统石墨电池提升约9%。

更令人惊喜的是，在保持6000mAh大容量电池的同时，Y200GT的机身厚度仅为7.98mm，实现了轻薄与长续航的完美结合。

在核心性能方面，Y200GT搭载了高通第三代骁龙7芯片，这款芯片不仅集成了骁龙8Gen2的诸多先进性能设计，还保持了骁龙7系低功耗的传统优势。这使得Y200GT在性能跑分上达到了惊人的85万分，提升幅度高达110%。

为了确保高性能的稳定输出，Y200GT还配备了Y系列史上最大的VC散热系统，散热面积高达6043平方毫米。这一高效的散热系统让Y200GT能够充分释放其性能潜力，无论是日常使用还是大型游戏都能轻松应对。

在机身设计方面，Y200GT同样表现出色。它采用了超坚固的机身骨架和内部精密缓震材料，并搭配了2倍抗冲击强度的金刚盾玻璃。这些设计共同构筑起了可靠的内外防线，让Y200GT在保障性能的同时，也具备了出色的耐用性和抗冲击能力。

此外，它配备了一块6.78英寸的1.5K144Hz高刷新率屏幕，无论是观影还是游戏都能带来出色的视觉体验。

同时，它还拥有5000万+200万的双摄系统和1600万的前置摄像头，无论是拍照还是视频通话都能满足用户的需求。此外，Y200GT还支持80W闪充技术，让充电变得更加快捷方便。

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