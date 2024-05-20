华盛顿邮报推出AI生成音频新闻简报

划重点: 🎙️ 华盛顿邮报新增AI音频:政治和政策类新闻简报现支持AI生成的音频功能。 📊 音频用户增长:邮报自有平台上平均每天有400万次音频播放，其中90%来自其应用程序。 🔊 广告赞助商支持:Solventum和PhRMA作为本周简报的启动赞助商，首次包含AI生成的音频广告。

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:华盛顿邮报在新闻传播领域迈出了创新一步，为其三个专注于政治和政策的新闻简报新增了AI生成的音频功能。这一改变不仅为读者提供了新的阅读体验，也为广告商开辟了新的宣传渠道。本周，Solventum和PhRMA作为启动赞助商，他们的品牌信息将通过AI音频广告的形式首次与读者见面。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这些AI音频简报可通过邮报网站或邮报应用程序中的“Listen”标签页获取。华盛顿邮报的音频服务自去年11月推出以来，已经吸引了大量用户，日均播放量达到了400万次，其中90%的播放来自邮报应用程序。邮报表示，自去年年底以来，其平均每日音频播放量已经翻倍。

华盛顿邮报的音频服务不仅限于新闻简报，还包括播客、晨间简报等多种形式。这一服务的成功得益于华盛顿邮报与语音克隆软件公司Eleven Labs的合作，以及华盛顿邮报内部多个团队的紧密协作和质量控制。

华盛顿邮报的这一创新举措也反映了大型新闻机构在AI技术应用上的积极探索。纽约时报等其他媒体也在尝试利用AI技术生成音频内容，以满足不同用户群体的需求。

尽管AI音频为新闻传播带来了便利和效率，但市场对此的接受程度仍有待观察。一些行业观察家认为，尽管AI技术可以快速生成音频内容，但其广告效果和用户接受度仍需进一步验证。Adopter Media的CEO Glenn Rubenstein表示，尽管AI生成的音频广告具有一定的便利性，但他并不认为这会成为吸引更多广告投入的决定性因素。

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