剪映已支持杜比视界HDR格式视频制作 目前仅支持苹果设备

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:杜比官方宣布，剪映用户现可通过 iOS、iPadOS 和 macOS 设备，对杜比视界 HDR 格式视频进行剪辑和导出，轻松实现杜比视界格式视频的制作，这将进一步提升用户的视频创作品质，推动更多优质视频内容的产出。

杜比视界能够帮助创作者拓展创意空间，呈现更加真实鲜活的画面。目前，创作杜比视界格式视频的方式有多种多样——无论是直接使用支持杜比视界拍摄的智能手机，还是利用专业创作工具，视频创作者都可以通过这一备受全球顶级电影人和叙事高手所青睐的先进影像技术，创作出更身临其境、栩栩如生的视频内容，拉近观众和创作者之间的距离。

剪映支持杜比视界格式视频制作，将进一步帮助创作者更便捷地提升视频创作品质。对于使用 iOS 和 iPadOS 设备的用户，可通过剪映App实现杜比视界格式视频制作，无需改变原有的工作流程。 iOS 设备用户还可以在习惯的设备上进行杜比视界格式视频的拍摄，通过剪映 App 进行后期剪辑、导出，实现 “一站式” 创作体验。此外，通过专业创作工具进行视频拍摄的用户，同样可以通过 macOS 设备使用剪映专业版，利用杜比视界的高动态范围和广色域，充分发挥专业创作工具的性能，如实还原前期拍摄中的完整创作意图。

作为一项革命性的影像解决方案，杜比视界将HDR（高动态范围）与广色域相结合，带来超凡生动的画面——呈现不可思议的亮度、对比度、色彩和细节，栩栩如生的画面会让人忘记自己是在观看屏幕上的影像。

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