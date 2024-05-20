Open AI 宫斗第二季时间线及各方观点梳理

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:Open AI近期的内部矛盾和人员变动引起了业界的广泛关注。这场被称为"宫斗"的事件主要围绕两个核心议题:AI模型的安全性和AI技术的发展速度。

5.15Ilya离职:Ilya Sutskever是Open AI的联合创始人之一，他主张加大对模型安全性的投入。在GPT-4o发布会后，Ilya宣布离开Open AI，场面看似和气。

Jan Leike的离职与指控:作为超级对齐团队的负责人，Jan Leike在离职时公开了对Open AI的不满，认为公司对模型对齐团队不公平，计算资源不足，使得关键研究工作变得困难。

5.18Sam 发推文承认，公司离职文件中确实有一项关于“潜在股权取消”的条款，但是他们从来没有真的启用过这个条款收回过任何人的股权，同时他不知道协议中有这条内容，公司也正在修改这项条款。

Sam Altman和Greg Brockman的立场:他们主张优先发展模型效果，对Jan Leike的离职做出了回应，表示模型的安全和能力发展同等重要，并已采取措施确保模型安全。

离职协议争议:Sigal Samuel的爆料文章指出，Open AI要求离职员工签署含有不贬损条款的离职协议，否则可能失去股权。Sam Altman随后承认存在这一条款，但表示公司从未启用过，且正在修改。

社区观点:一些人如Daniel Jeffries认为超级对齐团队的离开并非因为AI的安全性问题，而是他们认为短期内不会出现超级先进的AI。杨立坤则认为过分担心AI安全问题是杞人忧天，AI的发展需要平衡效率和安全性。

Sam Altman的历史立场:有趣的是，Sam在2014年还写过关于创业公司股权分配的博客，提出保障员工权益的建议。如今作为Open AI的领导者，他的一些做法与当年的观点形成了鲜明对比。

很多人认为AI目前仍处于早期阶段，需要更多关注如何推动技术发展，而不是过分强调安全性。就像飞机的发展一样，安全性是随着技术进步逐步提高的，而不是一开始就有完美的解决方案。

总的来说，这次Open AI的内部矛盾反映了AI发展过程中的两大主题:安全与效率。如何在保障安全的前提下推动AI技术的发展，是整个行业都需要思考的问题。随着AI技术的不断进步，如何平衡这两者之间的关系，将是一个长期而复杂的议题。

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