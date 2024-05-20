iQOO Pad2 系列平板将于 5 月 31 日预售

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:iQOO今日正式宣布，其全新的Pad2系列平板已经开放预约，将于5月31日晚20点正式预售。

iQOO Pad2系列的外观设计也同样引人关注。产品背面采用了圆形相机模组设计，与vivo Pad3Pro的外观有着异曲同工之妙。而在配色方面，iQOO Pad2/Pro提供了蓝霆、银翼、灰晶三款经典配色供消费者选择。

在硬件配置上，iQOO Pad2系列同样表现出色。iQOO Pad2搭载了12.1英寸的2800*1968p2.8K+144Hz LCD屏幕，骁龙8s Gen3处理器，以及10000mAh的大容量电池，支持44W快充。而iQOO Pad2Pro则配备了更为出色的13英寸30962064p3.1K+144Hz LCD屏幕，天玑9300+处理器，以及11500mAh的大容量电池，支持66W快充。此外，Pro版还搭载了Monster+8扬声器，支持多设备通信共享和USB3.2Gen1接口，为用户带来更为出色的视听体验。

值得一提的是，iQOO Pad2系列在内存版本上也提供了丰富的选择。标准版提供了8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB等多种版本供消费者选择，而Pro版则去掉了8GB+128GB版本，预计后期将增加16GB+512GB版本，以满足更多用户的需求。

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