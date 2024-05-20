谷歌推3D生成模型CAT3D 1分钟完成3D场景创建

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:谷歌推出的CAT3D模型在3D重建领域取得了显著的进展，它通过使用多视角扩散模型来创建3D场景，提供了一种快速且高效的方法来生成3D内容。

主要特点:

快速生成:CAT3D能够在最短的时间内，即一分钟内完成整个3D场景的创建，这比现有的单图像和少视图3D场景创建方法要快得多。

多视图支持:该模型不仅支持单图像输入，还能够处理多图像输入，从而生成更加丰富和详细的3D场景。

高质量的3D捕获:CAT3D利用多视图扩散模型，可以根据任意数量的输入图像和目标新视图生成高度一致的场景新视图。

实时渲染:生成的新视图可以作为3D重建技术的输入，实现从任何视点实时渲染3D表示，这对于虚拟现实、游戏开发和建筑设计等领域非常有用。

结构优势:CAT3D使用视频扩散模型的结构，但与时间嵌入不同，每个图像都嵌入了相机姿态，这有助于更准确地捕捉场景的3D结构。

3D重建管道:生成的视图被传递到3D重建管道，以创建精确的3D表示，这对于后续的3D建模和可视化至关重要。

CAT3D的出现是3D重建技术的重大突破，它有潜力改变虚拟现实、游戏开发、建筑设计等多个行业，为用户提供更加真实和互动的体验。

项目页:https://top.aibase.com/tool/cat3d

论文地址:https://huggingface.co/papers/2405.10314

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