欧盟警告微软可能面临数十亿美元罚款，因未提供生成式AI风险信息

划重点: 🔸 欧盟警告微软未提供关于其生成式人工智能工具的信息 🔸 欧盟已要求微软在5月27日前提供所需数据，否则可能面临高达全球年收入的1% 的罚款 🔸 欧盟特别关注 Bing 搜索引擎的生成式人工智能功能可能对公民讨论和选举过程带来的风险

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:欧洲联盟（EU）警告微软，根据该联盟的数字服务法案(Digital Services Act，DSA)，微软可能面临高达全球年收入的1% 的罚款，因为该公司未能回应关于其生成式人工智能工具的信息请求。

今年3月，欧盟要求微软和其他一些科技巨头提供关于生成式人工智能工具带来的系统风险的信息。上周五，欧盟委员会表示微软未能提供部分要求的文件。然而，委员会新版本的新闻稿修改了原文中的措辞，删除了早先声称欧盟没有收到微软回应的说法。修改后的版本指出，欧盟正在加强执法行动，"在首次信息请求之后"。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

委员会要求微软在5月27日前提供所需数据，否则将面临执法行动。根据 DSA 的规定，罚款可达全球年收入的6%，但对正式信息请求中提供的不正确、不完整或误导性信息可单独罚款1%。对于微软而言，这可能会导致数十亿美元的罚款 - 该公司在截至2023年6月30日的财年中报告的收入为2119.2亿美元。

欧盟表示特别关注这些工具可能对公民讨论和选举过程带来的任何风险。委员会要求微软在5月27日前提供缺失的信息，否则将面临全球年收入的1% 的罚款。如果公司在那之后仍未提供数据，委员会还可能对其施加高达其平均每日收入或全球年收入的5% 的 “周期性罚款”。

Bing 在2023年4月被指定为 “非常大的在线搜索引擎”（VLOSE），意味着它要履行额外的义务来减轻诸如虚假信息等系统性风险。

DSA 要求大型平台减轻虚假信息的义务将生成式人工智能技术置于焦点。尽管存在诸如大型语言模型（LLM）倾向于制造并呈现错误信息的缺陷，但科技巨头一直在主流平台中广泛应用生成式人工智能。

委员会在新闻稿中写道:“关于风险信息的请求是基于对 Bing 可能因生成式人工智能（例如所谓的 “幻觉”、虚假深度伪造以及可能误导选民的自动操作服务）引发的 DSA 违规的怀疑。”

微软的发言人在回应时表示，微软致力于在在线环境中创建安全体验，并与监管机构就这一重要议题进行合作。微软还表示:“我们一直在与欧盟委员会合作，作为自愿信息请求的一部分，并将继续回答他们的问题，并分享更多关于我们在数字安全方面的方法以及与 DSA 的合规情况的信息。”

（举报）