美国配音演员指控AI音频公司Lovo窃取其声音并非法使用

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息:近日，两位知名配音演员保罗·斯凯·莱尔曼和林尼·塞奇起诉人工智能公司Lovo，指控该公司以虚假借口委托他们录制语音样本，随后却将这些样本用于创建和销售人工智能生成的声音版本。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据悉，莱尔曼在2020年通过零工网站Fiverr接受了一份配音工作，被告知仅用于"学术研究"。然而，两年后他发现自己的声音出现在YouTube视频和播客中，尽管他从未参与过这些项目的制作。同样，塞奇在2019年也通过Fiverr接受了一份"广播广告测试脚本"的工作，后来发现自己的声音出现在Lovo的投资者演示文稿中。

两位演员指出，联系他们的人实际上是Lovo的员工，他们歪曲了语音样本的用途，并最终利用人工智能版本的语音进行出售或筹集资金。

莱尔曼和塞奇正在起诉Lovo，并寻求集体诉讼地位，以包括其他"声音和/或身份被窃取和使用"的人。他们要求超过500万美元的赔偿，并要求法院禁止Lovo继续使用他们的声音。

这起诉讼反映了创意人员、作家和艺术家对科技公司未经许可使用他们作品的担忧。人们担心，人工智能模型的训练可能违反版权和知识产权法，因为它们需要大量数据。

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