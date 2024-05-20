Coze上线Web SDK 可快速将机器人嵌入网页

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:Coze是字节跳动旗下的AI聊天机器人开发平台，它为用户带来了快速、低门槛搭建聊天机器人的机会。现在，Coze推出了Web SDK，使得用户可以更便捷地将机器人嵌入到自己的网页上，进一步拓宽了聊天机器人的应用场景。

通过Coze平台，用户能够实现以下功能和优势:

无限拓展的能力集:Coze提供了极为丰富的插件工具，这些工具可以帮助拓展机器人的能力边界，使得机器人能够执行更多种类的任务。

丰富的数据源:平台提供了简单易用的知识库功能，用户可以管理和存储数据，让机器人能够与用户自己的数据进行交互。

持久化的记忆能力:Coze平台支持持久化记忆，使得AI在交互过程中能够记住重要的参数或内容，提高交互的连贯性和个性化。

灵活的工作流设计:用户可以设计复杂的工作流程，处理那些需要较高稳定性的任务流。

一键发布:用户可以将聊天机器人一键发布到飞书、微信公众号、豆包等多种渠道，实现更广泛的应用。

丰富的模板和组件:Coze平台提供了丰富的模板和组件，用户通过简单的拖拽和配置，即可完成聊天机器人的搭建和定制。

Bots商店和插件:用户可以根据自己的需求定制各种类型的聊天机器人，并通过Bots商店和插件将它们部署在不同的社交平台和应用程序上。

开发者友好:对于开发者来说，Coze平台功能丰富，包括无限拓展的能力集、丰富的数据源、持久化的记忆能力和灵活的工作流设计，为他们提供了更大的创作空间。

Coze平台的Web SDK上线，为用户提供了一个强大的工具，让他们能够轻松地在自己的网页上集成智能聊天机器人，从而提升用户体验，实现更高效的客户服务和互动。随着技术的不断进步，Coze有望成为聊天机器人开发领域的重要力量。

SDK地址:https://www.coze.com/docs/developer_guides/web_sdk?_lang=en

产品入口:https://top.aibase.com/tool/coze

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