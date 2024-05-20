首页 > 业界 > 关键词  > Slack最新资讯  > 正文

Slack隐私政策引发争议，遭指责隐瞒AI培训政策

2024-05-20 10:35 · 稿源：站长之家

划重点:

- 🤔 Slack 隐私政策引发争议，用户指责公司隐瞒 AI 培训政策，导致隐私问题受到质疑。

- 💡 Slack 用户需通过电子邮件选择退出数据训练，引发用户不满，公司应更加透明和规范。

- 📉 公司隐私政策应明确说明数据使用方式，不应事后才考虑用户隐私问题。

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:Slack 最近因其隐私政策引发争议，用户对该公司培训 AI 模型时使用个人数据的方式表示不满，称其缺乏透明度和规范。这一事件引起了用户对于个人隐私问题的质疑。

AI助教 机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据了解，Slack 利用用户数据来培训其新的人工智能服务，但用户发现如果不希望 Slack 使用其数据，则需要通过发送电子邮件选择退出。这一举动引发了用户的不满，认为公司应当更加透明和规范，而不是让用户通过邮件选择退出数据训练。

对于 Slack 如何在人工智能培训中使用隐私政策的规定，用户感到困惑。隐私政策似乎没有明确说明数据使用方式，也没有提是否允许选择退出数据培训。这种不透明的做法引发了用户的担忧和不满情绪。

该事件提醒了人们，在快速发展的人工智能领域，用户隐私问题应该是首要考虑的事项，公司的隐私政策应当明确说明数据的使用方式，不应事后才考虑用户隐私问题。公司需要更加规范和透明，以维护用户的权益和信任。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 配音圈大佬授权AI有声剧《凡人修仙传》引发争议

    知名配音演员赵乾景将自己的声音授权给AI有声剧《凡人修仙传》。由TME天琴实验室开发的琴语引擎利用赵乾景的声音训练出多音色AI人声，实现了一人分饰多角的配音效果。确保配音演员的权益得到妥善保护，他们的声音和劳动获得合理回报，也是整个行业需要面对的重要课题。

    ​AI配音 ​AI头条

  • 视频号新政策利好达人！

    近日，视频号新推出了一个利好达人的新政策!新政策名为“蝴蝶计划”，旨在通过一系列激励措施，吸引更多「站外新达人」加入视频号直播，同时帮助达人实现变现和成长。该计划不仅为达人提供了流量扶持，还设置了丰厚的电商成长卡奖励，以促进直播带货的活跃度和提升带货效率。在竞争激烈的直播电商战场，视频号这项举动显得尤为及时和必要。值得一提的是，“蝴�

    ​视频号 ​视频号政策

  • 推激励政策、前后脚开会，抖音微信猛攻小游戏

    3月底，微信和抖音相继发布面向小游戏的激励政策，其中抖音拿出前所未有的“一九”分成，令从业者十分振奋;4月，双方又前后脚举行了小游戏大会。抖音能在腾讯固若金汤的游戏城墙上撬开一道口子么?吸引更多厂商入驻后，抖音未来能否在自己的生态里打造更多爆款小游戏，反哺平台的更多达人?一切还有待继续观察。

    ​抖音 ​小游戏

  • 你认同吗！双休政策参与者谈调休：我们差的是年带薪休假

    曾参与双休政策制定工作，曾任国家科委研究中心学术委员武欣表示，落实年假和双休比增加假期更重要。我们不必去动这个法定节假日11天，我们差的是年带薪休假。考虑到带薪假期，中国职工全年的总假期数不及全球大多数国家。

  • 政策·促转型，大规模设备更新引领未来

    自两会以来，国务院先后多次发文研究部署《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《方案》）引发了市场的广泛讨论。而近日，广东、浙江、湖南等多个省份相继出台政策，大力推动工业领域的设备更新和技术改造。根据各地制定的发展目标，未来 5 年内，工业设备投资有望迎来新一轮增长高峰。与此同时，通过设备更新带动的闲置废旧机械设备处置�

    ​设备更新 ​消费品以旧换新 ​工业设备投资

  • 至高优惠5.9万！广汽昊铂推出限时优惠购车政策

    快科技5月3日昊铂HT和昊铂GT车型推出限时优惠购车政策，综合购车权益至高59000元。官方针对昊铂HT车型推出至高5.9万元的综合购车权益，包括终身免费充电，终身免费保养、3年15万元0息贷款以及免费赠送豪华尊享”套装等。该车型将搭载分为低/高功率的后置单电机系统，最大功率分别为180千瓦和250千瓦，CLTC工况下续航里程为560-710公里。

    ​昊铂汽车 ​购车优惠 ​综合权益

  • 平安汽融业务快速布局 切实践行汽车消费政策号召

    由平安国际融资租赁有限公司和平安国际融资租赁有限公司担任原始权益人、平安证券担任计划管理人的2023平安租赁安腾1期资产支持专项计划在深圳证券交易所成功设立，发行规模22.08亿元。本期产品在全市场首度引入“促汽车消费流通”概念，入池基础资产均为汽车融资租赁债权，平安租赁及平安证券通过此次资产证券化的方式切实践行国家关于“搞活汽车流通，扩大汽车消费”的政策号召。平安租赁与平安证券将继续秉持专业创造价值的理念，坚定支持实体经济发展，深耕汽车金融服务领域，助力消费发挥对经济发展的基础性作用，不断增强高质量发展的持久动力。

    ​融资租赁 ​资产支持 ​汽车消费

  • 宣传“零距离”，平安健康险深圳分公司广泛介绍普惠金融政策和产品

    普惠金融服务，惠及千企万户，为响应落实国家金融监督管理总局开展“普惠金融推进月”行动的要求，践行金融工作的政治性、人民性，做好社区金融知识普及，惠民利民政策宣传，平安健康险深圳分公司近期开展了一系列金融讲堂宣传活动，助力提升消费者金融素养及风险防范意识，推动普惠保险的传播和普及。4月2日下午，平安健康险深圳分公司工作人员前往岗厦社区党群服务中心，面向社区居民开展了普惠金融调研行动，主动对接市场和人民群众金融需求，广泛宣传介绍普惠金融政策和产品。平安健康险深圳分公司将持续宣传金融机构政策、产品，扩展普惠金融服务覆盖面，加大对消费者合法权益的保护力度，持续不间断地深入基层、深入社区，推动“金融为民、金融惠民、金融便民”方针稳步发展，多措并举开展普惠金融工作，推进普惠金融高质量发展，增强普惠金融服务的获得感、幸福感、安全感。

    ​普惠金融服务 ​政策宣传 ​金融知识普及

  • 豪华品牌开始发力！奔驰推出以旧换新限时政策：补贴至高1.5万元

    快科技4月28日消息，据媒体报道，梅赛德斯-奔驰推出了以旧换新”额外补贴购车政策，用户在2024年5月31日之前购车可享受额外补贴高达15000元。该政策适用于符合《汽车以旧换新补贴实施细则》的所有乘用车用户，并可同时享受国家一次性定额补贴及以下优惠：最高15000元额外补贴和0首付0年费率”金融方案。然而，梅赛德斯-奔驰并未在官方推送中说明具体车型的补贴方案，�

  • 苹果高管：Mac是可以买到最好的AI电脑

    苹果Mac产品营销部门LauraMetz在接受采访时表示:Mac是用户可以买到的最好的操作生成式AI的个人电脑产品。”LauraMetz声称，实际上苹果从2020年第一款M系列芯片M1推出的时候，就已经开始AI的部署了，在M1芯片上出现的神经网络引擎，就是可以实现生成式AI的架构设计。”LauraMetz称。

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM