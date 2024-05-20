Slack隐私政策引发争议，遭指责隐瞒AI培训政策

划重点: - 🤔 Slack 隐私政策引发争议，用户指责公司隐瞒 AI 培训政策，导致隐私问题受到质疑。 - 💡 Slack 用户需通过电子邮件选择退出数据训练，引发用户不满，公司应更加透明和规范。 - 📉 公司隐私政策应明确说明数据使用方式，不应事后才考虑用户隐私问题。

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:Slack 最近因其隐私政策引发争议，用户对该公司培训 AI 模型时使用个人数据的方式表示不满，称其缺乏透明度和规范。这一事件引起了用户对于个人隐私问题的质疑。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据了解，Slack 利用用户数据来培训其新的人工智能服务，但用户发现如果不希望 Slack 使用其数据，则需要通过发送电子邮件选择退出。这一举动引发了用户的不满，认为公司应当更加透明和规范，而不是让用户通过邮件选择退出数据训练。

对于 Slack 如何在人工智能培训中使用隐私政策的规定，用户感到困惑。隐私政策似乎没有明确说明数据使用方式，也没有提是否允许选择退出数据培训。这种不透明的做法引发了用户的担忧和不满情绪。

该事件提醒了人们，在快速发展的人工智能领域，用户隐私问题应该是首要考虑的事项，公司的隐私政策应当明确说明数据的使用方式，不应事后才考虑用户隐私问题。公司需要更加规范和透明，以维护用户的权益和信任。

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