Anyline是一个ControlNet线条预处理器,能够从大多数图像中准确提取对象边缘、图像细节和文本内容。它基于“Tiny and Efficient Model for the Edge Detection Generalization (TEED)”论文的创新努力,是当前最先进的视觉算法之一。Anyline与Mistoline ControlNet模型结合,形成完整的SDXL工作流程,最大化精确控制并发挥SDXL模型的生成能力。