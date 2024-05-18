微博已接入阿里云通义大模型 覆盖AI评论、明星陪聊等功能

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:据阿里云官方消息，微博宣布已成功将阿里云的大模型技术融入其核心业务，开启了一个全新的智能互动时代。这一融合不仅覆盖了AI评论、AI明星陪聊、虚拟角色帐号、星座大模型，更在信息流广告创意生成等领域展现出了显著成效。

在AI算力方面，微博得到了阿里云的有力支持。阿里云通过优化GPU交付效率，使微博的GPU交付效率提升了50%，为微博的各项业务提供了坚实的技术支撑。

在文娱领域，微博利用大模型技术为影视剧、综艺等节目中的角色打造了虚拟账号，实现了与粉丝的实时互动。这种全新的互动方式不仅丰富了观众的娱乐体验，也为微博带来了更多的流量和关注度。

而在内容生产方面，微博借助阿里云通义文生图大模型，极大地提升了信息流广告创意的生成效率和质量。这一模型不仅优化了广告创意的生成流程，还通过精准的数据分析和用户画像，提高了广告的转化率和收益。

阿里云通义大模型作为一项领先的云服务技术，已经覆盖了超过9万家企业，并通过钉钉服务于超过220万家企业。其广泛的应用领域涵盖了PC、手机、汽车、航空、天文、矿业、教育、医疗、餐饮、游戏、文旅等多个行业，展现了其强大的应用潜力和广阔的市场前景。

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