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微博已接入阿里云通义大模型 覆盖AI评论、明星陪聊等功能

2024-05-18 09:55 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:阿里云官方消息微博宣布已成功将阿里云的大模型技术融入其核心业务，开启了一个全新的智能互动时代。这一融合不仅覆盖了AI评论、AI明星陪聊、虚拟角色帐号、星座大模型，更在信息流广告创意生成等领域展现出了显著成效。

在AI算力方面，微博得到了阿里云的有力支持。阿里云通过优化GPU交付效率，使微博的GPU交付效率提升了50%，为微博的各项业务提供了坚实的技术支撑。

微博 (1)

在文娱领域，微博利用大模型技术为影视剧、综艺等节目中的角色打造了虚拟账号，实现了与粉丝的实时互动。这种全新的互动方式不仅丰富了观众的娱乐体验，也为微博带来了更多的流量和关注度。

而在内容生产方面，微博借助阿里云通义文生图大模型，极大地提升了信息流广告创意的生成效率和质量。这一模型不仅优化了广告创意的生成流程，还通过精准的数据分析和用户画像，提高了广告的转化率和收益。

阿里云通义大模型作为一项领先的云服务技术，已经覆盖了超过9万家企业，并通过钉钉服务于超过220万家企业。其广泛的应用领域涵盖了PC、手机、汽车、航空、天文、矿业、教育、医疗、餐饮、游戏、文旅等多个行业，展现了其强大的应用潜力和广阔的市场前景。

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