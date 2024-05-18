雷军辟谣智驾方案与第三方合作：全小米自研 每年成本超20亿

站长之家（ChinaZ.com）5月18日 消息:在今日早晨8:30，小米科技的创始人雷军亲自上阵，启动了一场长达三个半小时的直播之旅。这场特殊的直播并非传统意义上的产品发布或讲解，而是雷军亲自驾驶着全新亮相的小米SU7Pro，从上海世纪大道附近出发，一路驶向杭州。

在这次旅途中，雷军不仅展示了小米汽车的卓越性能，更重要的是，他全面展示了小米城市领航NOA功能，这是小米在智能驾驶领域的一大创新。通过实时直播，观众们可以清晰地看到，在小米智能驾驶系统的辅助下，车辆如何智能地应对各种路况，实现安全、舒适的驾驶体验。

在直播过程中，雷军还特别针对近期关于小米智驾方案与第三方合作的传言进行了辟谣。他坚定地表示:“小米从始至终都坚持自主研发智能驾驶技术，我们的目标是成为智能驾驶领域的领航者。”他进一步透露，每年小米在智能驾驶领域的研发投入超过20亿元，这样的投入在国内同行业中是非常罕见的。

雷军还分享了小米在智能驾驶领域的团队建设情况。他提到，小米汽车智驾团队拥有超过1000名工程师，这些优秀的工程师们共同为小米智驾技术的发展贡献着力量。

值得一提的是，小米智驾共有两套方案，Xiaomi Pilot Pro和Xiaomi Pilot Max，这两套方案都基于小米自研的智驾技术，并且技术同源。今天展示的小米SU7Pro就是搭载了Xiaomi Pilot Max的高阶版本，为观众们带来了极致的智能驾驶体验。

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