支付宝乘车码升级：北上广深杭等地支持国外手机号领码乘车

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:据官方数据显示，今年“五一”假期，外籍人士出入境较2023年同期增长98.7%，越来越多的海外友人奔赴中国各地旅行，感受长城、西湖、东方明珠等文旅热点目的地。2024年3月，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，支付宝积极响应，近日，为提高外籍人士来华的出行支付便利，支付宝乘车码升级:北上广深杭等地支持外籍用户使用国外手机号领码乘车。

此次升级是在以往支持外籍人士用护照、永久居留证等证件基础上，新增对国外9位数手机号领码出行的支持，如今已有北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、成都、苏州、昆明、武汉、青岛等在内的多个重点入境旅游城市支持外籍人士使用乘车码，同时支持乘车先享后付。

首次来到中国的外籍游客，如何“丝滑出行，刷码乘车”?

1、下载和注册支付宝App

2、绑定银行卡

3、领取电子乘车码

4、刷码乘车

据了解，支付宝从2021年开始，基于自身的多语言能力和身份认证能力，在一线城市、亚运城市、热门旅游城市等，同出行行业合作伙伴逐步改善和优化外籍用户乘车码使用服务;在亚运期间，实现了亚运六城的外籍用户乘车码使用支持，并实现了Alipay HK在广州、上海、佛山的外籍出行服务支持，包括地铁、公交、有轨电车、水上巴士等。

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