五年烧烤无人知，他靠一首《诺言》3天涨粉314万

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:郭有才，一位来自山东菏泽的草根网红，因翻唱一首《诺言》在短短3天内粉丝数暴增314万，迅速走红网络。他以其独特的复古造型和深情的演绎风格，成功吸引了大量观众的注意。在直播间里，郭有才以90年代的大背头、银丝框眼镜、宽大西装和红白条纹领带的形象出现，身后是已经停运多年的菏泽南站，营造出浓厚的怀旧氛围。

郭有才的直播并不追求专业级的唱功，而是将丰富的情感注入歌声中，用略带沧桑的嗓音唤起观众对70、80年代的回忆。他的演唱视频在抖音、视频号等平台被广泛传播，观看人次和点赞数迅速攀升。据新榜旗下抖音数据工具新抖显示，5月16日单场直播观看人次超过2774万，点赞破亿。

郭有才的个人经历同样励志。他出生于1999年，10岁丧母，13岁辍学打工，经历了流浪式散养的生活。他曾创业开饭店但最终失败，之后与未婚妻苏畅一起经营烧烤摊，坚持了五年。在艰难的创业过程中，郭有才也尝试通过拍摄短视频和直播来改善生活，直到2022年与百万粉丝主播连麦唱歌后，他的直播间人气首次破万。

郭有才的走红不仅仅是因为唱歌，更因为他的个人故事和追梦精神。他的成功激励了许多人，也带动了菏泽当地的旅游业和经济发展。菏泽南站因此人声鼎沸，当地政府迅速响应，改善基础设施，提升游客体验。

然而，郭有才并没有被一时的热度冲昏头脑，他依然保持自己的生活节奏，白天唱歌，晚上卖烧烤。他的故事和歌声，成为了无数人心中的励志典范。同时，他的成功也引发了一系列的模仿和跟风现象，许多主播开始模仿他的直播风格和外形，希望能够借助流量获得关注。

郭有才的走红，是互联网时代下小人物逆袭的典型案例。他的故事证明了，只要有梦想，有坚持，普通人也能通过自己的努力，在网络世界中获得认可和成功。尽管网络流量的热度难以持久，但郭有才和他的家人已经做好了准备，他们计划继续唱歌和经营烧烤摊，脚踏实地地生活。

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