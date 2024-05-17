纽约诉讼案件称：AI 语音公司被控窃取配音演员声音

划重点: - 🚨 两名声优在纽约联邦法院对人工智能初创公司 Lovo 提起诉讼，指控该公司在其 AI 配音技术中非法复制和使用他们的声音。 - 🎙️ 声优 Paul Skye Lehrman 和 Linnea Sage 声称 Lovo 在欺骗他们提供语音样本后，未经许可销售他们声音的 AI 版本。 - ⚖️ 声优们要求作为集体诉讼的一部分获得至少500万美元的赔偿，指控 Lovo 犯有欺诈、虚假广告和侵犯他们的众形象权。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:两名声优 Paul Skye Lehrman 和 Linnea Sage 在周四在纽约联邦法院对人工智初创公司 Lovo 提起了诉讼，指控该公司在其 AI 配音技术中非法复制和使用他们的声音。

他们声称 Lovo 欺骗他们提供声音样本后，未经许可销售他们声音的 AI 版本。这起被议为集体诉讼的案件中，声优们要求获得至少500万美元的赔偿，并指 Lovo 犯有欺诈、虚假广告和侵犯他们的公众形象权。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

根据诉讼文件，Lovo 公司在招标市场 Fiverr 上接触到 Paul Skye Lehrman 和 Linnea Sage，要求他们为匿名客户提供配音工。Lehrman 被告知他的声音只会用于一个 “研究项目”，而 Sage 被告知她的声音只会用于广播广告的测试剧本”。然而，根据诉讼文件的陈述，Lehrman 后来在 YouTube 视频中听到了己声音的 AI 版本，这些视频涉及俄罗斯军 事装备，还在一期关于 “人工智能技术危” 的播客中使用了他的声音。诉讼文件还补充说，Sage 的声音被用于 Lovo 的宣传材中。

根据诉状，Lehrman 后来得知他的 Fiverr 客户是 Lovo 的员工。声优们后来发现 Lovo 公司正在以 “Kyle Snow” 和 “Sally Coleman” 的名义销售 Lehrman 和 Sage 的声音使用权给订阅。诉讼中还提到，Lovo 公司在其网站上提供了名为 “Barack Yo Mama”、“Mark Zuckerpunch”“Cocoon O'Brien” 等名人模仿声音。

声优们代表被指控 Lovo 也滥用的人群提起了诉讼。诉状还称，Lovo 公司的网站上还提供了一些名人声音的类似声音选择。该案件编号为 hrman v. Lovo Inc，美国纽约南区联邦地区法院，案号1:24-cv-03770。

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