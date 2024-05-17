Stability AI与Facebook前总裁等投资人进行筹款谈判

重点: - 💰 投资人包括 Facebook 前总裁 Sean Parker 在内的一组投资者，正在与 Stability AI 进行筹款谈判。 - 🔌 Stability AI 是一家开发基于开源图像生成器 Stable Diffusion 的产品的初创公司。 - 🚀 这次投资将为 Stability AI 提供资金支持，并为其与媒体和娱乐公司建立更强的联系。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:一位直接参与交易谈判的人士透露，包括 Facebook 前总裁 Sean Parker 在内的一组投资者正与 Stability AI 进行筹款谈判。Stability AI 是一家开发基于开源图像生成器 Stable Diffusion 的产品的初创公司。这次投资对于 Stability AI 来说将是一根救命稻草，因为该公司正面临资金紧缩和未支付的云计算账单问题。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据了解，这个投资团队还包括 Weta Digital 的前首席执行官 Prem Akkaraju，Unity Technologies 于2021年收购了 Weta Digital。Stability AI 销售会员资格，允许开发者将图像生成模型用于商业用途，例如创建数字广告。这次投资将使 Stability AI 能够与可能购买其图像和视频生成软件的媒体和娱乐公司建立更紧密的联系。

Stability AI 的产品基于开源图像生成器 Stable Diffusion，该生成器可以生成高质量的图像和视频。

这次投资将为 Stability AI 提供资金支持，使其能够继续发展其基于开源图像生成器 Stable Diffusion 的产品，并与媒体和娱乐行业建立更紧密的合作关系。这对于 Stability AI 来说是一个重要的机会，也将为投资人带来潜在的回报。

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