云开发工具初创公司Replit在推动生成式AI的同时裁员20%

划重点: ⭐ 云开发工具初创公司 Replit 裁员20% ⭐️ CEO 表示公司将 AI 融入编码平台 ⭐️ 裁员原与公司未来发展战略有关

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:云开发工具初创公司 Replit Inc.，作为推动生成式人工能编码的先锋，宣布裁减30名员工，约占其总员工数的20%。

Replit 首席执行 Amjad Masad 在公司员工间发送的一封电子邮件中宣布了这一消息，该邮件今日发布在 X（原 Twitter）上。Masad 在邮件中表示公司 “决定与30名杰出的同事分道扬镳”。他强调这是一个艰难的决定，但为了确保 Replit 能够实现其使命并取得长期成功，这是必要的。

Replit 已筹集了超过2亿美元的资金，包括2023年4月的1亿美元融资，当裁员消息公布时，根据 PitchBook 的数据，该初创公司的员工总数约为170人。

该初创公司以其基于浏览器的集成开发环境而闻名，为开发人员提供了一种替代传统桌面应用程序的选择。浏览器 IDE 的优势在于开发人员可以更轻松地上手，因为在启动平台之前几乎不需要进行任何设置，而使用基于桌面的 IDE 可能需要数小时来进行配置。通过 Replit，开发人员可以简单地导航至正确的 URL 并立即开始编码。

Replit 最近大力推动生成式人工智能功能整合到其编码工具中。就在上个月，它推出了名为 Replit Teams 的产品，类似于 GitHub 的知名工具 C o p i l o t。它提供了一个 AI 代理，可以实时与开发人员合作，提出修复编码错误或改进其编写的代码效率的建议。

这家拥有超过2000万用户的公司正在押注于人工能将改变编码方式的信念。尚不清楚 Replit 是否打算用人工智能取代其员工，但裁员仍然提醒了这种创新的人力成本。

Masad 在员工的邮件中表示，公司打算将人工智能融入其编码平台的各个方面。他说 Replit 不是在销售人工智能，而是 “在销售一个梦想，那就是让您的梦想软件更易获取，让编程更易获取。”

CEO 没有透露哪些部门或职位受到影响，但坚称这是一个艰难的决定，并将支持所有被裁员的员工过渡。他还承诺提供四个月的离职金，并表示将放弃员工的股票期权的通常限制期，以便他可以决定是否出售。他还表示他们将保留公司提供的笔记本电脑。

Replit 的裁员事件发生在更广泛的趋势之中，最近几年许多科技公司都裁减了员工。例如，谷歌、Meta Platforms Inc. 亚马逊以及 Replit 的竞争对手 GitHub 去年都裁减了10% 的员工。

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