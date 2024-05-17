微软向云计算客户提供 AMD 替代 Nvidia AI 处理器

划重点: - 微软计划为云计算客户提供 AMD 人工智能芯片，与 Nvidia 竞争，详细信息将在下周的开发者大会上公布。 - 微软将推出新型 Cobalt100定制处理器的预览，预计性能比其他基于 Arm Holdings 技术的处理器高出40%。 - AMD 人工智能芯片集群 MI300X 将通过 Azure 云计算服务销售，为客户提供 Nvidia 的替代方案。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:微软于周四表示，计划为其云计算客户提供平台的人工智能芯片，以与由 Nvidia 制造的组件竞争。微软将在下周的 Build 开发者大上公布更多细节。此外，微软还将在会议上推出新 Cobalt100定制处理器的预，该处理器的性能预计比其他基于 Arm Holdings 技术的处理器高出40%。

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微软旗下的 Advanced Micro Devices（AMD 推出的旗舰 AI 芯片集群 MI300X 将通过 Azure 云计算服务进行销售。这将为云计算客户提供一替代 Nvidia GPU 的选择。Nvidia 的 H100系列 GPU 在人工智能数据中心芯片市场中占据主导地，但由于需求大而供应不足。

为了构建人工能模型或运行应用程序，公司通常需要将多个 GPU 串联或集群在一起，因为单个处理器无法足数据和计算的需求。AMD 表示，其 AI 芯片的性能足以训练和运行大型 AI 模型。预今年，AMD 的 AI 芯片收入将达到40亿美元。

除了 Nvidia 的顶级人工智能芯片外，微软云计算部门还出售名为 Maia 的内部人工智能芯片。此次提供 AMD 芯片的选择将进步丰富微软的云计算产品线。

此外，微软还计划推出 Cobalt100处理器的预览。据称该处理器的性能比其他基于 Arm Holdings 技术的处理器高出40%。Cobalt100处理器是微软自家研的定制处理器，预计将提供更高的性能和效率。

微软计划为其云计算户提供 AMD 人工智能芯片作为 Nvidia 替代方案，并将在下周的开发者大会上公更多细节。此外，微软还计划推出性能更高的 Cobalt100处理器的预览。这些举措进一步丰富微软的云计算产品线，并为客户提供更多选择。

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