​Hugging Face承诺免费提供1000万美元GPU计算资源，帮助小型开发者对抗大型AI公司

划重点: 🔸 Hugging Face 承诺投入1000万美元的 GPU 计算资源，帮助小型开发者开发新的 AI 技术 🔸 该举措旨在降低开发 AI 应用的门槛，对抗人工智能领域的中心化趋势 🔸 Hugging Face 希望通过分享计算资源，使每个人都能够使用先进的人工智能技术

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:机器学习公司 Hugging Face 承诺投入1000万美元的 GPU 计算资源，帮助开发者和初创公司对抗大型人工智能公司。

Hugging Face 的首席执行官 Clem Delangue 表示:“我们很幸运能够投资社区。” 该公司最近筹集了2.35亿美元的资金，估值达45亿美元。Delangue 担心人工智能初创公司无法与科技巨头竞争。目前，人工智能域最重大的进步仍然被主要科技公司所垄断，这些公司不仅有经济激励来保持其型的专有性，而且拥有庞大的计算资源。

Hugging Face 的目标是让每个人都能够使用最先的人工智能技术，而不仅仅是大型科技巨头。为了降低开发 AI 应用的门槛，ugging Face 通过一个名为 ZeroGPU 的项目免费共享 GPU 计算资源。这些共享的 GPU 可以同时为多个用户或应用程序供服务，无需每个用户或应用程序都有独立的 GPU。

ZeroGPU 将通过 Hugging Face 的 Spaces 平台提供，Spaces 一个用于发布应用程序的托管平台，据该公司称，已经有超过30万个 AI 演示应用程序在该平上创建，这些应用程序目前使用的是 CPU 或付费 GPU。

通过 ZeroGPU，用户可以根据使用情况获对共享的访问权限。如果某部分 GPU 容量没有被活跃地使用，这部分容量就可以被其他人使用，从而使算资源更具成本效益、能源效率，并且适合整个社区的使用。ZeroGPU 使用 Nvidia A GPU 设备来支持这个项目，相比更昂贵的 H100，A100提供了大约一半的计算速度。

公司需要与云服务提供商签订一年或更长时间的合同来获得 GPU 资源，这对于小公司独立开发者和学术界的人员来说不利，因为他们很难预测自己的项目是否会取得成功。论使用情况如何，他们仍然需要支付 GPU 的费用。Delangue 表示:“预测需要多少 GPU 和什么样预算是一场噩梦。”

随着人工智能在闭门造车的同时迅速发展，Hugging Face 的目标是让们能够在开放环境中构建更多的人工智能技术。目前已经有超过3.5万个种的开源 AI 模型 Llama 在 Hugging Face 上共享，这些模型从 “量子化和合并模型到生物学普通话等专门领域的模型” 都有。Delangue 在新闻发布稿中表示:“人工智能不应该掌握在少数人手中。通过对开源开发者的承诺，我们期待看到大家在合作和透明的神下创造出什么样的新东西。”

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