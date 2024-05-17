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微信红包封面平台：「裂变发放」升级为「封面推广」功能

2024-05-17 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:微信红包封面官方平台宣布「裂变发放」已升级为「封面推广」功能，全面提升品牌红包封面的用户触达能力。定制方可在发放红包封面时勾选「封面推广」，让封面同时通过「裂变」和「封面专区」发放。

「封面专区」是全新的微信红包封面发放入口。用户在微信打开任一聊天，选择「发红包 > 红包封面 > 领封面」，即可领取已开启「封面推广」的品牌红包封面，也可通过专区中的“封面来源”前往了解、关注定制者的视频号或公众号。

微信截图_20240517144223.png

如何开启「封面推广」

所有“待发放”或“发放中”的红包封面，均可免费开启「封面推广」。开启方法如下:

一、推广“待发放”的红包封面

1.在电脑端登录微信红包封面开放平台（cover.weixin.qq.com），进入「我的红包封面」，选择一款需要推广的封面，点击「详情」。

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2. 进入「封面详情页」，点击「发放封面」。

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3. 设置发放方式、发放数量等，勾选「封面推广」。

*注:仅当封面领取方式为「可多人领取」时，才可开启「封面推广」。

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4.选择「封面主题」、「封面来源」后，点击「确定」。

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二、推广“发放中”的红包封面

1.在「订单详情页」或者左侧导航栏「订单/发放记录>发放记录」中，找到要推广的发放材料，点击「开始推广」。

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2. 设置「封面主题」、「封面来源」，点击「确定」。

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巧用「封面主题」与「封面来源」

提升推广效果

「封面主题」是品牌红包封面的内容标签。选择主题并开启「推广」后，封面将展示在「封面专区」相应的主题分类下。

除了平日广受欢迎的“生日”、“爱情”、“学业”等主题，平台也会定期上线多种节庆营销主题。选对「封面主题」，可让品牌封面精准匹配用户筛选需求，被更多微信用户领取、使用。

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「封面来源」是红包封面定制者的署名信息，定制者可按需将其配置为公众号或视频号。微信用户在「封面专区」浏览红包封面时，可前往「封面来源」了解背后的品牌信息，让定制者获得更多曝光及关注流量。

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手机上也能开启「封面推广」

现在，除了在电脑端登录体验上述推广能力，你还可以在【微信红包封面助手】小程序中快速开启「封面推广」

1.推广“待发放”的红包封面

进入小程序首页，选择一款需要推广的封面，点击「发放」。设置发放方式、发放数量等，勾选「封面推广」。

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2.推广“发放中”的红包封面

进入想要推广的封面详情页，选择“发放中”的订单，在发放记录中轻触「开始推广」。

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如果你已有“可发放/发放中”的红包封面，可点击下方小程序，体验「封面推广」的发放效果。

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