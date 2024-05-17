美国媒体公司 Gannett 开始在文章中添加 AI 生成的摘要

划重点: 🤖 美国媒体公司Gannett 开始在记者的文章顶部添加 AI 生成的要点 🗞️ AI 摘要已经在一些文章上线 📝 Gannett 曾在 AI 内容上进行试验，但后来遭到嘲笑和争议

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:美国媒体公司 Gannett 拥有数百家报纸，在其内部备忘录中透露，他们正在推出一个新的项目，将 AI 生成的要点添加到记者的文章开头。

根据 The Verge 所见的内部备忘录，这一 AI 功能被标注为 “要点”，用自动化技术生成了在标题下方的摘要。文章底部还附有免责声明:“本文顶部的要点是通过人工智能（AI）的协助生成，并在发布前由记者进行了审核。文章的其他部分并未通过 AI 生成。” 备忘录日期为5月14日，并指出参与是目前可选的。

根据观察，这些摘要似乎已经在一些 USA Today 的文章上线（Gannett 拥有 USA Today 报纸）。备忘录称，这一 AI 生成的摘要 “旨在增强报道过程并提升受众体验”，同时备忘录还指出，支持这一工具的 AI 模型是公司内部自主培训了九个月的。

去年，Gannett 曾在 AI 内容上进行试验，但很快因尴尬的写作而撤销了 AI 生成的体育报道。同样在去年10月，Gannett 旗下消费产品网站 Reviewed 的员工声称网站上的内容是由 AI 生成的。如我去年报道的那样，这些作品的制作方是一家第三方营销公司，该公司也是体育画报 AI 争议的幕后人物，当时被认为是 AI 生成的作者。当时，Gannett 坚称产品评测不是用 AI 工具生成的。

AI 生成的摘要的添加正值当地工会成员对使用 AI 的合同语言提出关切。据 Digiday 报道，纽约罗切斯特市的 Democrat & Chronicle 报纸的工会工人在谈判过程中震惊地发现合同中添加了一条条款:“可使用人工智能（AI）生成新闻内容。” 新闻文章上的 AI 生成摘要与搜索平台的情况相似:在本周的 Google I/O 开发者大会上，这家科技巨头揭示了 AI 将如何成为搜索的一部分，包括在结果页面顶部添加 AI 回答的各种方式。甚至 TikTok 也在搜索结果页面尝试使用 AI 生成的 “概述”。将基于人类创建的内容训练的回答放在实际网站和链接之上，可能对出版商和他们的流量产生不利影响，因为用户在读 AI 摘要后就不会继续查看原始材料。

Gannett 发言人 Lark-Marie Anton 未回复 The Verge 关于 AI 摘要是否会让读者不愿阅读实际内容的问题。

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