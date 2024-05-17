谷歌Gemini AI 计划为学校提供额外的数据保护和隐私

划重点: - 🔄 Google 将为育机构提供 Gemini AI，承诺不会将教育工作者和年满18岁的学生的数据用于 AI 模型练或与他人分享。 - 📚 Google 将在 Workspace for Education 账户上提供额外的 Gemini 数据隐私保护，无需额付费。 - 💻 Chromebooks 还将获得新的无障碍功能，帮助视力障碍或低视力的人士。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:Google 即将向学校提供 Gemini AI，并专门针对教育工作者和年满18岁的学生提供服务，承诺会将他们的数据用于 AI 模型训练或与他人分享。

Google 将在 Workspace for Education 账户上提供额外的 Gemini 隐私保护，无需额外付费。这意味着学校将在 Gemini1.0Pro 模型上享有额外数据隐私保护，而不是使用更新的 Gemini1.5Pro 或 Flash 模型，后者旨在提供更确的答案。

Gemini for Google Workspace 将于5月23日推出，提供两个不同的套餐给学校。第一个是成本的 Gemini Education，拥有月度使用限制;第二个是 Education Premium，可以完全访问 Workspace 的 AI 工具，并供额外功能，如 Google Meet 的 AI 笔记 / 摘要以及数据丢失防护。

此外，受欢迎的教育设备 Chrome 也将获得新的无障碍功能，以帮助视力障碍或低视力的人士。在接下来的几月，Chromebooks 的屏幕放大器将具备在阅读时跟随文字的能力，当与 "选择朗读" 功能配合使用时同时，用户还可以调大光标的尺寸，并关闭闪烁的文本指示器。

这个计划将为教育工作者和学生提供更安全和私的学习环境，同时 Chromebooks 的无障碍功能也将为视力障碍或低视力的人士提供更好的使用体验。

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