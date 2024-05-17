腾讯混元大模型支持生成16s视频 并推出AI智能体平台腾讯元器

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:在腾讯云生成式AI产业应用峰会上，腾讯公司展示了其最新的AI创新成果——腾讯元器。这是一个一站式的AI智能体创作与分发平台，它基于腾讯的混元大模型构建，为企业提供了一个全新的解决方案。

通过腾讯元器，企业和开发者现在可以直接创建智能体，并利用腾讯官方提供的插件和知识库来增强其功能。更进一步，这些智能体可以轻松地一键分发到多个渠道，包括QQ、微信客服和腾讯云等，极大地扩展了智能体的应用范围和影响力。

同时，腾讯集团高级执行副总裁兼云与智慧产业事业群CEO汤道生指出，腾讯发布的全链路自研混元大模型，其参数规模达到了万亿级别，并在国内率先采用了混合专家模型（MoE）结构。

腾讯混元大模型通过不断的迭代和优化，其整体性能已经跻身国内顶尖水平。在某些中文能力方面，它甚至已经与GPT-4不相上下。

特别值得一提的是，腾讯混元大模型在视频生成方面的能力。它支持包括文生视频、图生视频、图文生视频和视频生视频在内的多种视频生成方式，并且已经能够支持长达16秒的视频生成。

在3D生成领域，腾讯混元大模型也展现了其强大的实力。它已经实现了文/图生3D的能力，用户只需等待30秒，就可以从单张图片中生成3D模型。这标志着腾讯在AI领域的技术进步和创新能力，为未来的AI应用开辟了新的可能性。

腾讯元器体验地址：https://top.aibase.com/tool/tengxunyuanqi

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