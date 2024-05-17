OpenAI与Reddit 合作，将用户生成独特内容整合至ChatGPT

划重点: ⭐ OpenAI 与 Reddit 宣布战略合作，旨在整合先进的 AI 功能和用户生成的独特内容，彻底改变在线社区互动体验和推动 AI 创新。 ⭐ Reddit 将向 OpenAI 开放其 Data API，使后者能够实时、结构化地获取 Reddit 社区生成的丰富内容，以加强 ChatGPT 等 AI 工具的理解和展示能力。 ⭐ 合作意味着 Reddit 将推出一系列 AI 功能，包括个性化内容推荐、高级管理工具等，为用户带来全新的体验，同时也为 AI 和社交媒体融合创造新的可能性。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:Reddit 与 OpenAI 宣布战略合作，旨在整合先进的 AI 功能和用户生成的独特内容，彻底改变在线社区互动体验和推动 AI 创新。这一合作是 Reddit 近期与谷歌达成每年6000万美元内容许可协议之后的又一重要举措，旨在充分发挥双方的优势，提供无与伦比的用户体验，并推动人工智能领域的创新。

作为合作的一部分，OpenAI 将获得 Reddit 的 Data API 访问权限，使该 AI 公司能够实时、结构化地获取 Reddit 社区生成的丰富内容。OpenAI 的首席运营官 Brad Lightcap 对此次合作表示了极大的热情，并表示:“我们很高兴与 Reddit 合作，通过及时而相关的信息来增强 ChatGPT，并探索丰富 Reddit 体验的可能性。”

Reddit 的内容将整合至 OpenAI 的 AI 工具，包括备受赞誉的 ChatGPT，预计这将极大地改善 AI 对 Reddit 内容的理解和展示能力，特别是对于最新和热门话题。Reddit 联合创始人兼 CEO Steve Huffman 在一份声明中表示:“Reddit 已成为互联网上最大的开放式人类对话档案之一，内容真实、相关且始终更新，包罗万象。将其纳入 ChatGPT 体现了我们对联网互联的信念，帮助人们更轻松地找到他们需要的内容，帮助新的受众在 Reddit 上找到共同体。”

这一合作标志着社交媒体和人工智能融合的重要里程碑，为 Reddit 引入一系列 AI 功能，旨在为用户和版主带来全新的体验。Reddit 计划基于 OpenAI 的尖端人工智能模型，实现其对 AI 增强用户体验的愿景，可能提供个性化内容推荐、高级管理工具等创新功能，从而改变用户与平台互动方式。

Reddit 与 OpenAI 的合作正值两家公司关键时刻。Reddit 最近在公开市场上市，正在寻求与 ikTok 和 Facebook 等竞争对手争夺广告收入的新途径。与 OpenAI 的合作，再加上最近与谷歌达成的内容许可协议，展示了 Reddit 致力于利用其庞大的生成内容库，推动增长和创新。

另一方面，OpenAI 将通过这一合作获得丰富、多样及时的内容，这对于 AI 模型的开发和改进可能具有重要价值。随着 AI 模型的制造者来越多地寻求将其训练数据多样化至大规模互联网抓取之外，后者常常存在潜的版权问题，与 Reddit 等内容所有者的合作为人工智能开发提供了更具可持续性和合法性途径。

尽管合作可能带来潜在的好处，用户隐私和数据保护问题仍然是在线讨论的焦点。最近发布了其公共内容政策，概述了其对公共内容的访问立场以及对用户的必要保护。公司向用户保证，与 OpenAI 的合作与其现有的内容安排一致，并不会改变其 Data API 款或开发者条款，这些条款禁止未经 Reddit 明确批准就将通过 API 访问的内容用于商业目。

随着 Reddit 与 OpenAI 的合作逐步展开，科技社区和 Reddit 用户都在急切期待着这一合将为在线社区和人工智能驱动体验带来的变革。Reddit 的庞大用户生成内容与 Open 的先进人工智能能力相结合，创新和增强用户体验的潜力巨大，为社交媒体和人工智能进开辟了新篇章。

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