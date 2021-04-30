Google Photos将推出Ask Photos功能 动动嘴就能搜索照片和视频

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:Google Photos 即将推出一项名为 Ask Photos 的实验性功能，该功能利用 AI 模型 Gemini，允许用户通过自然语言搜索来查找照片和视频，并辅助完成相关任务。

Ask Photos 的主要功能:

自然语言搜索:用户可以使用自然语言问题搜索照片和视频，而无需记住具体的关键词或拍摄日期。

上下文理解和细节提取:Gemini AI 模型能够理解照片的上下文和主题，提取其中的细节信息。

任务辅助:Ask Photos 不仅帮助用户搜索照片，还能辅助完成各种任务，如创建旅行亮点和撰写个性化的社交媒体分享内容。

多模态能力:Gemini 的多模态能力使其能够处理和理解照片中的复杂信息，包括文字、场景和人物。

动态调整和学习:Ask Photos 可以根据用户的反馈进行动态调整和学习，记住用户的修正，以便在未来提供更准确的结果。

Ask Photos 的工作原理:

理解问题:Ask Photos 利用自然语言处理技术解析用户输入的问题，识别关键词和概念，形成搜索计划。

生成响应:Ask Photos 分析搜索结果，利用 Gemini 的多模态能力理解照片内容，并构建响应，选择并返回最符合用户需求的照片和视频。

确保安全和记忆修正:在整个过程中，Ask Photos 采取安全措施，确保响应的安全性和适当性，并能记住用户的修正。

Ask Photos 的推出将进一步增强 Google Photos 的搜索能力，使用户能够更便捷地找到和管理他们的珍贵回忆。通过自然语言搜索和 AI 辅助，用户可以更快地找到特定时刻的照片，同时享受个性化的体验。这项功能预计将在未来几周内向用户推出。

详情：https://blog.google/products/photos/ask-photos-google-io-2024/

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