ChatGPT增强数据分析功能，实现与数据表格的实时交互

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:ChatGPT最近推出了一系列改进的数据分析功能，这些新功能将在未来几周内向ChatGPT Plus、Team和Enterprise用户提供。以下是主要的改进点:

文件上传:用户现在可以直接从Google Drive和Microsoft OneDrive上传文件，无需先下载到桌面，提高了处理Google Sheets、Docs、Slides以及Microsoft Excel、Word和PowerPoint文件的效率。

实时表格交互:ChatGPT能够创建交互式表格，用户可以全屏查看并实时跟踪更新。通过点击表格的特定区域，用户可以深入分析或跟进问题。例如，用户可以要求ChatGPT合并电子表格中的月度开支，并创建按开支类型分类的数据透视表。

定制和下载演示图表:用户可以在对话中定制并交互各种类型的图表，如柱状图、折线图、饼图和散点图，并将其下载用于演示或文档。例如，用户可以选择Google Drive中的公司用户数据表，要求ChatGPT创建按群组显示留存率的图表。

安全与隐私:

OpenAI非常重视数据安全和隐私。ChatGPT Team和Enterprise客户的数据不会被用于模型训练。ChatGPT Plus用户可以通过数据控制选项选择退出训练。用户可以查阅OpenAI的隐私和安全政策以获取更多详细信息。

这些功能的增强进一步扩展了ChatGPT在数据分析和可视化方面的能力，使其成为一个更加强大的工具，能够帮助用户更有效地处理和分析数据，从而做出更明智的决策。

详情：https://openai.com/index/improvements-to-data-analysis-in-chatgpt/

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