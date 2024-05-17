马斯克旗下 xAI 与甲骨文接近达成 100 亿美元协议

划重点: - 💰 马斯克的 xAI 计划投资100亿美元租用甲骨文的 AI 服务器，成为甲骨文最大客户之一。 - 🚀 xAI 正在进行60亿美元的股权融资，以支付云计算服务成本，提升 Grok 模型的性能和效率。 - 💡 马斯克计划通过融资加速 GPU 租赁扩张，目标是在2025年前达到10万个 GPU。

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:马斯克旗下的 xAI 公司正与甲骨文进行谈判，计划投资100亿美元租用甲骨文的 AI 服务器。如果交易达成，xAI 将成为甲骨文最大的客户之一。此举将使 xAI 能够快速追赶竞争对手 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等头部企业。

与此同时，xAI 正在进行一轮60亿美元的股权融资，以帮助支付云计算服务的成本。马斯克透露，他计划将募集的资金用于租赁 AI 芯片，以提升 Grok 模型的性能和效率。

马斯克还提到，OpenAI 和微软正在探讨开发一个价值1000亿美元的超级计算机项目，预计到2028年完成。该项目将配备数百万个英伟达 GPU，展示了 AI 研发所需的巨大初期投资。

此外，马斯克分享了 xAI 的发展计划。为了训练 Grok3.0模型，xAI 计划租用10万个英伟达 H100GPU，目前已经使用约2万个 H100芯片进行 Grok2.0的训练。他希望通过本轮融资加速 GPU 租赁的扩张，目标是在2025年下半年之前达到10万个 GPU。

通过与甲骨文的合作以及股权融资，马斯克旗下的 xAI 将获得更多资源支持，加速其在 AIGC 领域的发展。

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