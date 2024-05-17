李彦宏：百度搜索已有11%结果由AI生成

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:在百度2024年第一季度财报电话会上，公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏深入探讨了百度当前的业务表现和未来发展方向。他强调，尽管面临宏观经济疲软的挑战，百度仍致力于通过人工智能技术推动用户体验的创新。

李彦宏指出，百度一季度的在线营销收入同比增长了3%，这一成绩得益于传统搜索业务的持续成熟。然而，他更看重的是百度在人工智能领域的持续投入和取得的成果。目前，大约11%的搜索结果已经通过生成式人工智能技术进行计算，这些结果不仅为用户提供了更准确、更有条理、更直接的答案，还在某些情况下，使用户能够完成以前无法做到的任务。

李彦宏坦言，百度目前尚未对这部分生成式人工智能的结果进行商业变现，因此相关营收的增长还需时日。但他对百度在人工智能领域的长期前景充满信心，并强调这是百度未来发展的关键方向。

此外，李彦宏还谈到了宏观经济疲软对百度广告业务的影响。他表示，百度的广告客户来自各行各业，其中大多数是中小企业，因此广告收入对宏观环境高度敏感，特别是对线下经济特别敏感。尽管面临挑战，但百度将继续优化广告业务，为客户提供更有价值的服务。

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