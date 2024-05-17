京东季度营收2600亿元 京点点已帮助7万商家降低成本

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:5月16日，京东集团发布了2024年一季度业绩，收入和净利润双超市场预期。

一季度，京东集团收入达到2，600亿元人民币（约360亿美元），同比增长7.0%，增速进一步提升。服务收入达到515亿元人民币(约71亿美元)，同比增长8.8%，其中，物流及其他服务收入同比增长13.8%，继续保持强劲增长势头。

一季度，京东集团在非美国通用会计准则下归属于上市公司普通股股东的净利润为89亿元人民币（约12亿美元），同比增长17.2%，大幅超出市场预期。

截至一季度末，京东的供应链基础设施资产规模达到1，541亿元，同比增长12%。从2017年京东集团全面向技术转型以来，迄今京东体系已经投入了近1，300亿元用于技术研发。持续不断的投入推动京东的供应链效率不断突破，一季度库存周转天数进一步降至29天的历史最好水平，继续保持全球领先。

同时，京东表示，作为业内首创的企业家数字人直播形式，“采销东哥AI数字人”4月份空降京东采销直播间，1小时内观看量超2，000万，这也成为数字人在直播应用中创造价值的里程碑。作为京东云全栈自研技术产品，京东云言犀数字人从技术探索走向规模化落地，从内部场景走向外部产业，聚焦电商带货场景，全面入驻京东采销直播间，已经服务了超4，000家品牌商，助力闲时转化提升超30%。

为了降低中小商家试用数字人直播的应用门槛，京东云将大模型做小，商家可通过云端一键开播，把开播成本进一步降低30%，真正做到真人主播和数字人主播的无缝切换，满足品牌商多样化的营销、服务和运营需求。

京东商家借助深度融合AI技术的“京麦”平台，可以实现商品发布、店铺装修、智能客服等30多个操作场景更加简单高效，最快30秒内完成商品上架。此外，借助“京点点”AIGC内容生成平台应用，一个普通商家就能高效高质地完成店铺运营所需的图文内容素材生成，目前已帮助7万多商家降低店铺内容生产成本。

在即将开启的“京东618”期间，京东将在流量生态、AI技术和服务能力三大核心领域投入最大力度的资源帮助商家有效增长，让拥有好商品、低价格、好服务的商家获得更多的用户关注，只要是能给用户带来优质体验，京东给予的支持将上不封顶。

（举报）