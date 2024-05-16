数字化转型公司UST培训超过 80% 的员工提升生成式AI技能

划重点: 🔸 UST 推出 GenAI 培训计划，将培训2.5万名员工，提升 AI 能力并推动数字化转型。 🔸 这一培训计划旨在将超过80% 的员工掌握生成 AI 的基础概念和前沿应用。 🔸 UST 与麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室以及斯坦福人工智能实验室合作，通过这些合作积累的见解来支持培训计划。

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:全球数字化转型解决方案公司 UST 推出了一个培训计划，旨在培训超过2.5万名员工，提升他们在生成 AI（GenAI）领域的技能，并为他们提供职业发展机会。该公司的发言人表示，这一计划将建立在公司 “加强人工智能能力的悠久历史” 基础之上。

为了让员工保持与未来技术创新的前沿并做好未来准备，计划要求超过80% 的员工通过此培训提升技能。该计划紧随 UST AlphaAI 的发布，后者整合了 AI 产品，以增强企业的敏捷性，简化运营，并加速数字化转型之旅。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这个全面的培训计划将在 UST 与麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室以及斯坦福人工智能实验室等知名学术机构的合作中建立，以获得宝贵的见解。

UST 的首席价值官兼全球发展中心运营负责人 Sunil Balakrishnan 表示，GenAI 培训计划将树立一个新的行业标准，将培训超过2.5万名员工，让他们了解从基础概念到前沿应用的所有内容。该计划可根据参与者的需要进行适应和定制，并提供对行业领先工具和平台（如 GitHub C o p i l o t）的实践经验。

UST 的首席人工智能架构师 Adnan Masood 表示，公司认识到在当今快节奏的数字化领域保持竞争力的关键在于持续提升员工的技能。他补充说:“随着生成 AI 继续颠覆行业和改变业务运营方式，我们致力于为员工提供有效利用这些技术和知识的工具。培训计划将增强人才，推动创新，并对客户和合作伙伴产生积极影响。”

UST 的 GenAI 培训计划将为员工提供一系列培训课程，从生成的基础知识到前沿应用，以满足不同员工的需求。通过与顶尖学术机构的合作，训计划将融入最新的研究成果和实践经验，使员工能够掌握生成 AI 的核心概念和技。此外，培训计划还将提供实践机会，让员工熟悉业界领先的工具和平台，GitHub C o p i l o t，以便他们能够在实际工作中应用所学到的知识。通过这一培训计划，UST 望加强员工的技能，推动创新，并为客户和合作伙伴创造积极的影响。

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