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魅族 21 Note 发布：起售价2599元 搭载第二代骁龙 8

2024-05-16 15:59 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:今天下午，魅族在FlymeAIOS魅族21Note手机发布会上，正式推出了魅族21Note智能手机。这款手机配备了第二代骁龙8移动处理平台和全新的Flyme AIOS操作系统，起售价为2599元。

魅族21Note的外观设计采用了无界美学理念，配备了一块6.78英寸的8T LTPO1.5K144Hz直屏，使用了U8低功耗屏幕发光材料，全局激发亮度达到1600nit，局部峰值亮度高达5000nit。此外，该手机还支持2160Hz高频PWM调光，具备全天候息屏显示和全域湿手触控功能。魅族21Note的机身设计轻薄，采用铝合金中框和玻璃后盖，厚度为8.2mm，重量为205g，并提供魅族白和无界黑两种配色。

在性能方面，魅族21Note搭载了第二代骁龙8移动处理平台，并在One Mind智能思维引擎的支持下，AI性能提升了335%。手机还配备了LPDDR5X内存（全系16GB）和UFS4.0闪存，同时采用了5000mm² VC液冷散热技术，官方宣称AI赋能的360°立体散热系统，散热性能提升了20%。

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续航方面，魅族21Note配备了一块5500mAh的高密度耐久电池，官方称其可以满足12.8小时的高强度连续使用，并支持65W PD通用快充协议。

此外，魅族21Note首次采用了网络超级上行技术，实现了TDD和FDD的协同，显著缩短了网络延时。手机还搭载了旗舰级X轴线型马达，特调了500+系统振动效果，并采用了全新的音频算法和超线性立体双扬声器，能够模拟多种不同的声场场景。

影像方面，魅族21Note搭载了第二代5000万像素全场景人文影像系统，支持2X变焦人像美拍，并采用了虹软图像算法。具体参数上，新机前置摄像头为16MP（三星S5K3P9），后置摄像头为50MP主摄(三星S5KGN5，OIS)+13MP超广角(三星S5K3L6)双摄。

魅族21Note将于5月16日16:00开始预售，5月20日20:00正式开售。售价如下:

-16GB+256GB版本售价2599元

-16GB+512GB版本售价2799元

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