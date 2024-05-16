Redmi Buds 6活力版发布：仅售 99 元 30小时续航

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:今日，Redmi Buds6 活力版正式发布。这款耳机不仅价格亲民，仅售 99 元，而且将于 5 月 20 日20: 00 正式开启销售。

Redmi Buds6 活力版在设计上采用了小方盒造型，简约而不失时尚感。其配色丰富多样，包括黑色、白色和蓝色，满足不同消费者的审美需求。

在音质方面，Redmi Buds6 活力版搭载了14.2mm超大动圈单元，音质表现出色。更值得一提的是，该耳机内置了 5 种调音模式，用户可以根据自己的喜好和需求进行选择，带来更为个性化的听音体验。同时，这款耳机还通过了网易云音硬件认证，确保音质的稳定性和可靠性。

除了音质方面的亮点外，Redmi Buds6 活力版在通话效果上也表现出色。它支持双麦通话抗风噪功能，即使在风速高达4m/s的环境下也能保持清晰的通话效果。此外，该耳机还支持一键唤醒语音助手功能，方便用户随时随地进行语音交互。

在续航方面，Redmi Buds6 活力版同样表现出色。搭配充电盒使用，它可以实现长达 30 小时的续航时间。而且，这款耳机还支持快充功能，只需充电 10 分钟就能听歌 1 小时。此外，它还支持蓝牙5. 4 技术和小米耳机App，为用户带来更为便捷的使用体验。

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