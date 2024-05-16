AI日报：抖音测试AI购物小助手；GPT-4o再秀神操作惊呆网友；华为“天生会画”App发布；小米大模型通过备案

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、抖音试水AI电商 测试AI购物小助手

抖音电商正在测试首款面向C端的AI电商服务“AI购物小助手”，旨在为用户带来个性化购物体验和提升业务效率。用户可通过点击“召唤助手”与AI购物小助手实时对话，提出消费需求并获得详细的购物建议。AI购物小助手还展示相关短视频帮助用户决策，最终整理出符合购买要求的商品。

【AiBase提要：】 🛒 抖音电商测试首款AI购物助手，带来个性化购物建议和短视频展示商品 🛍️ AI购物小助手能根据用户需求给出详细消费参考信息 💻 美团也测试AI助手服务“问小袋”，推荐外卖商品和用餐建议。

2、华为“天生会画”App 发布支持超多图层

华为推出全新自研专业绘画软件“天生会画”，融合专业智慧和易用性，满足创作者多样化需求。软件内置丰富笔刷选择，提供高度拟真画布，支持超多图层，融入智慧功能，提升用户创作效率。

【AiBase提要:】 🎨 融合专业智慧和易用性，满足创作者多样化需求。 🖌️ 内置丰富笔刷选择，模拟真实绘画效果，如铅笔、水彩、油画等。 🖼️ 支持超多图层，提供高度拟真画布，融入智慧功能，提升用户创作效率。 官网地址：https://consumer.huawei.com/cn/mobileservices/gopaint/

3、GPT-4o再秀神操作，“复现”OpenAI总裁讲课，网友当真了

GPT-4o再次展现出惊人的文本生成和图像生成能力，引起网友的热议和回忆DALL-E。Greg展示了GPT-4o的操作，让人直接缅怀起DALL-E。网友们对于GPT-4o的表现纷纷感叹技术的飞速发展，同时也有质疑和期待。

【AiBase提要:】 😲 GPT-4o展示惊人的文本生成和图像生成能力，引起网友热议。 😢 网友直接缅怀DALL-E，对Greg展示的GPT-4o操作感慨良多。 🚀 技术飞跃：GPT-4o一次迭代就实现了从破碎文本到风格一致的写作，展示出图像生成的巨大潜力。

4、小米AI大模型MiLM通过备案 将应用于手机、汽车产品中

小米公司宣布，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案，将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。北京市生成式人工智能服务新增已备案信息正式公布，19家企业新增备案，小米科技有限责任公司“小米”名列其中。小米发布了大规模预训练语言模型MiLM-6B，参数规模为64亿，在 C-Eval 和 CMMLU 上取得同尺寸最好的效果。

【AiBase提要:】 🚀 小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案，将应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。 💡 北京市新增19家企业备案信息，小米科技有限责任公司“小米”名列其中。 🔍 小米发布了大规模预训练语言模型MiLM-6B，参数规模为64亿，在 C-Eval 和 CMMLU 上取得同尺寸最好的效果。

5、魅族 Flyme AIOS 发布：支持智能体商店、AI搜索等功能

魅族在新品发布会上推出了Flyme AIOS系统，将AI技术融入手机、AR眼镜等设备，提供前所未有的科技体验。该系统具有多项创新功能，如连麦对话、AI网页总结、AI文档解读等，展现了强大的AI能力。同时，AI搜索功能整合信息能力强大，提供高效的信息检索体验。系统还带来智能体商店Agent Store，支持多方面需求。

【AiBase提要:】 🤖 Flyme AIOS系统将AI技术融入手机、AR眼镜等设备，提供前所未有的科技体验。 🔍 AI搜索功能整合信息能力强大，提供高效的信息检索体验。 🛍 智能体商店Agent Store支持多方面需求，开箱即用，满足用户在学习、娱乐、工作等方面的需求。

6、Midjourney团队公布进展：视频模型进展较慢 3D模型和实时生成效果显著

Midjourney团队在最近的工作时间透露了他们在视频模型、3D模型、实时生成效果以及网站和模型开发方面的最新进展。尽管视频模型进展较慢，但3D模型和实时生成效果显著。团队致力于精准控制、高图像质量的技术产品，并将进行网站更新和模型开发。

【AiBase提要:】 📹 视频模型进展较慢，3D模型和实时生成效果显著 🚀 Midjourney追求精准控制、高图像质量的技术产品 🌐 网站即将更新私人房间功能、用户开放和新功能上线

7、Deep Paint：一款可以直接在3D空间中绘画的插件

Deep Paint是一款创新的插件，为流行的3D建模和渲染软件Blender设计，让用户可以在3D空间内像在纸上绘画一样创作和编辑3D模型，拓宽了艺术创作的可能性。

【AiBase提要:】 🎨 3D空间绘画: 用户可以在三维空间中自由绘画，创造出独特的艺术效果。 🖌️ 特制笔刷: 提供多种笔刷工具，模拟传统绘画技巧，如喷枪、毛笔等。 🎨 材质效果: 包含多种材质，模拟水彩、粉彩等不同的绘画效果，增加模型的艺术质感。 地址：https://gakutada.gumroad.com/l/DeepPaint

8、Hume推出互动式AI播客Chatter

Hume公司推出的Chatter是一款创新的互动式AI播客，让用户可以将搜索内容转换成语音播报，实现个性化的听觉体验。Chatter不仅是一个播客节目，更是一个社区，促进听众之间的互动和知识共享。通过先进的语音技术和情感识别功能，Chatter提供沉浸式的参与感，让听众积极参与内容构建。

【AiBase提要:】 🔊 个性化互动: Chatter根据听众反馈提供定制化内容，让用户参与到播客内容构建中 🎭 沉浸式体验: 利用语音技术和情感识别功能，提供深度参与感，增强用户体验 🔗 跨平台连接: 确保用户在不同设备上无缝互动体验，随时随地参与节目 详情链接:https://chatter.hume.ai/

9、报道称：Stability AI 面临资金危机，考虑出售

Stability AI 面临资金危机，已开始与潜在买家讨论出售事宜。这家四年前创立的人工智能初创公司从一些知名投资者处筹集了至少1.01亿美元资金，并在2022年以10亿美元估值获得了关注。面对利用免费软件盈利困境和竞争对手的崛起，Stability AI 正考虑出售以解决资金问题并寻求新发展机遇。

【AiBase提要:】 💰 Stability AI 面临资金危机，已开始与潜在买家讨论出售事宜。 💸 这家四年前创立的人工智能初创公司从一些知名投资者处筹集了至少1.01亿美元资金，并在2022年以10亿美元估值获得了关注。 🤖 Stability AI 面临利用免费软件盈利的困境，面对竞争对手的崛起。

10、IBM计划在爱尔兰增加800个与AI相关的工作岗位

IBM计划在爱尔兰增加800个工作岗位，帮助构建以人工智能技术为基础的先进软件。这是迄今为止最大规模的就业计划，旨在加强IBM在人工智能领域的实力。爱尔兰在吸引科技公司和创新产业方面具有竞争力，这对于IBM在该国扩大业务至关重要。

【AiBase提要:】 🔍 IBM计划在爱尔兰增加800个工作岗位，以人工智能技术为基础的先进软件。 💡 这是IBM迄今为止最大规模的就业计划，旨在加强在人工智能领域的实力。 🌐 爱尔兰具有竞争力的科技和创新中心，为IBM提供发展机遇并推动人工智能技术在该国的应用和创新。

11、因争相满足人工智能需求，微软的排放量增长近30%

微软自2020年以来的排放量增长近30%，主要由人工智能和云计算系统所依赖的数据中心建设导致。这凸显了在满足气候目标的同时投资基础设施的挑战。微软已经采取了一系列措施来应对排放量增长带来的挑战。

【AiBase提要:】 🌱 微软排放量增长主要源于人工智能和云计算系统依赖的数据中心建设 💡 微软设定2030年实现“碳负”和“零废物”目标，但生成式人工智能竞争威胁到这些目标 🔋 微软将要求高交易量供应商使用100%无碳电力，支持可再生能源项目与人工智能发展结合

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