Midjourney团队公布进展：视频模型进展较慢 3D模型和实时生成效果显著

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:Midjourney团队在最近的工作时间透露了他们在视频模型、3D模型、实时生成效果以及网站和模型开发方面的最新进展。以下是他们透露的关键信息:

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

视频模型进展

视频模型的开发进度并不如预期那样迅速。尽管3D模型和实时生成的效果令人满意，但团队表示，即便是Sora级别的模型，也未能达到他们心目中的理想效果。

产品理念

Midjourney追求的不是随机性强、不可控的“老虎机”式产品。相反，他们致力于开发出既能够精准控制，又能提供高图像质量的技术产品。此外，他们希望这些产品的价格合理，使得普通消费者也能负担得起。

网站更新

Midjourney的网站即将进行一系列更新，包括:

私人房间功能:即将上线，为用户提供更个性化的服务。

用户开放:网站将对更多用户开放，以满足日益增长的需求。

新功能上线:包括数据统计在内的更多功能即将推出，以增强用户体验。

模型开发

在模型开发方面，Midjourney也取得了显著进展:

V6.1版本:即将发布的新版本将带来显著的图像质量、纹理和细节上的改进。

个人定制模型:由于测试难度较大，个人定制模型的发布可能会稍晚一些。

V7版本:目前处于早期开发阶段，团队正在积极推进。

Midjourney团队对AI技术的持续追求和创新，展现了他们对产品质量和用户体验的重视。通过不断的技术迭代和功能更新，他们致力于为用户提供更加精准、高质量的AI技术产品。

（举报）