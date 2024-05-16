魅族 Flyme AIOS 发布：支持智能体商店、AI搜索等功能

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:在今日魅族举办的新品发布会上，Flyme AIOS系统正式亮相。此次升级不仅强化了AI功能，更将这一前沿技术融入手机、AR眼镜乃至未来车型，为用户带来前所未有的科技体验。

Flyme AIOS系统通过一系列创新功能，将AI技术的力量展现得淋漓尽致。

其中，连麦对话功能支持面试、口语、咨询等多种专业场景，让沟通更加便捷高效;AI网页总结功能则能迅速提炼微信公众号、网页长文等关键信息，无需打开网页即可快速掌握要点;AI文档解读功能不仅快速总结关键信息，还支持用户追问文档细节，英文文档也能轻松转化为中文总结。

更为引人注目的是，Flyme AIOS系统的AI搜索功能，其强大的信息整合能力使得用户无需逐个打开网页查找内容，只需将问题抛给AI，它便能直接汇总结论，并支持信息来源查看和搜索内容进一步追问。这一功能被赞誉为“甚至比你用GPT更高效”。

此外，拖拽流转功能简化了应用之间的复制粘贴操作，通话助理功能则能智能处理骚扰电话、外卖快递等事宜，并实时翻译通话内容。AI全局录音功能支持会议记录一键生成，AI笔记创作功能则能快速代写会议议程、OKR、团建攻略等内容。任务剧本功能则能根据用户习惯推荐剧本设置，支持语音创建剧本，并实现多端设备的互相关联控制，提供人车家互动体验。

Flyme AIOS系统还带来了智能体商店Agent Store，支持海量智能体，开箱即用，满足用户在学习、娱乐、工作等多方面的需求。同时，魅族将以开放AI生态的形式，与更多第三方伙伴共同打造丰富的智能体生态。

在图片处理方面，Flyme AIOS系统进行了算法迭代，魔法消除功能升级为AIGC消除，消除效果更加自然、准确。同时，AI风格转化功能能一键生成漫画、国风、粘土等不同风格图片，为用户提供了更多创意空间。此外，图片编辑、搜索功能等方面也有显著提升。

除了强大的AI能力外，Flyme AIOS系统还带来了“实况通知”功能，以及个性化外观设计和桌面插件体系的升级，支持插件堆叠与推荐，为用户提供了更加便捷、个性化的使用体验。

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