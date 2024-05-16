研究显示：AI可为意大利企业带来500亿欧元的收益

划重点: - 意大企业通过广泛使用生成式人工智能（AI），到2030年可增加大约500亿欧元的创造附加。 - 加强 “意大利制造” 品牌在国际市场上的推广，包括化学、制药和机电等行，还可以带来300亿欧元的额外附加值。 - AI 的广泛应用和 “意大利制造” 品牌的推广，预计能在相关行业创造约30万个新岗位。

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:根据 Accenture 的一项研究通过广泛使用生成式人工智能（AI），意大利企业到2030年可增加约500亿欧元的创造加值。这项研究于周三在罗马的莱昂纳多委员会年会上发布。该委员会是一个推动 “大利制造” 品牌的商业团体，与莱昂纳多防务和航空集团无关。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

莱昂纳多委员会在一份声明中表示，加强 “意大利制造” 品牌在国际市场上推广，包括化学、制药和机电等行业，还可以带来300亿欧元的额外附加值。研还表示，通过更广泛地应用人工智能和推广 “意大利制造” 品牌，相比2030年的基准景，这些受影响的行业还可以创造约30万个新岗位。

人工智能技术是企业和政制定者关注的重点。意大利将其列为七国集团富裕国家（G7）主席国的重要题，并于上个月通过了一项监管其使用的法案。该法案正待议会讨论，预计将在国贷款机构 Cassa Depositi e Prestiti(CDP)的支持下，最初投资高达10亿欧元的人工智能项目和创业公司。

这项研究为意大利企业未来的发展提供了要的指导，显示了人工智能的广泛应用和 “意大利制造” 品牌的推广对经济增长和就业的潜在影响。

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