划重点: 🔸 参议院 AI 工作组公布了一份 AI 监管路线图，呼吁每年至少投入320亿美元用于非国防 AI 创新。 🔸 路线图重点指导参议院各委员会在 AI 立法方面的工作重点，包括 AI 人才培训、处理 AI 生成内容、保护隐私信息和版权内容、减少 AI 的能源消耗等。 🔸 路线图没有提出具体的立法法案，而是为参议院委员会在 AI 监管方面提供了指导。

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:美国四位顶级参议员于周三公布了一份关于人工智能监管的提案路线图，呼吁每年至少投入320亿美元用于非国防人工智能创新。AI 工作组的成员包括参议院多数党领袖查克・舒默（D-NY），迈克・朗兹(R-SD)，马丁・海因里希(D-NM)和托德・扬(R-IN)，在举办了几个 AI 洞察论坛数月后，终于发布了这份备受期待的提案。这些论坛邀请了 AI 专家，包括 OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼和谷歌首席执行官桑达尔・皮查伊，以及学术界、劳工和公民权利领袖。

这份路线图并非具体的可迅速通过的立法法案。在这份20页的报告中，工作组列出了参议院相关委员会在 AI 方面应该关注的重点领域。其中包括:AI 人才培训;在特定领域处理 AI 生成的内容，包括儿童性虐待材料（CSAM）和选举内容;保护个人信息和版权内容免受 AI 系统侵害;减少 AI 的能源消耗。工作组表示，这份报告并非详尽无遗的选择清单。

舒默表示，这份路线图旨在引导参议院各委员会在制定监管政策时发挥主导用，并非旨在制定一揽子涵盖所有 AI 领域的大型法律。一些立法者在等不及路线图的情况下已经提出了自己与 AI 相关的提案。例如，参议院规则委员会在周三推进了一系列与选举有关的 AI 法案。但由于 AI 涉及到许多不同领域，并且对于适当的监管水平和种类有许多不同的观点，尤其是在选举年份，尚不清楚这些提案将以多快的速度成为法律。

工作组鼓励其他立法者与参议院拨款委员会合作，根据国家人工智能安全委员会（CAI）提出的建议将 AI 资金提高到预定水平。他们表示，这些资金应该用于府和国家标准与技术研究所(NIST)的 AI 和半导体研发。这份路线图并没有明确要所有未来的 AI 系统在向公众销售之前都必须进行安全评估，而是要求制定一个框架来何时需要进行评估。这与一些提案法案有所不同，后者要求立即对所有当前和未来的 AI 型进行安全评估。参议员们也没有立即要求对现有的版权规定进行彻底改革，这是公司和版权持有者在法庭上争论的问题。

相反，他们要求决策者考虑是否需要围绕透明度内容来源、形象保护和版权制定新的立法。Adobe 公司的总法律顾问兼首席信任官达纳・劳表示，参加了 AI 洞察论坛的他在一份声明中表示，这份政策路线图是一个鼓舞人心的开始，为 “政府需要为更广泛的创意生态系统提供保护，包括对视觉艺术家及其对格的关注”。

然而，其他组织对舒默的路线图持更为批评的态度，许多人对监管技术成本提出担忧。AI Now 政策研究组织的联合执行董事安巴・卡克在报告发布后发表一份声明，表示这份报告的 “长长的提案清单并不能替代可强制执行的法律”。卡克还对提案的庞大税收支提出异议，称其 “可能进一步将权力集中回 AI 基础设施提供商，并复制产业激励措施 —— 我们将寻求确保这种情况不会发生的保证。”

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