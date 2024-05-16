天猫618：5月20日现货直接开卖 五折会场回归

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息:天猫今日重磅揭幕了备受瞩目的 618 购物狂欢节玩法，以简单、实惠为核心，展现前所未有的优惠力度和诚意。此次活动取消了官方预售环节，让消费者即刻享受现货购买的便捷与乐趣。

整个购物节分为两个精心策划的购买时段。第一波狂欢从 5 月 20 日晚 8 点正式开启，直至 5 月 28 日，为消费者提供充足的选购时间。紧接着，第二波活动从 5 月 31 日晚 8 点再次点燃，直至 6 月 20 日，确保每位消费者都能找到心仪的商品。

值得一提的是，备受消费者期待的五折会场也将在本次 618 购物节中强势回归。华为、美的、耐克、lululemon、优衣库、alexanderwang、兰蔻、赫莲娜等众多知名品牌纷纷加入，携百万商品直接五折优惠，为消费者带来实实在在的福利。

除了五折会场，天猫还针对美妆、3C、服饰等品类进行了券面加码，让消费者在享受更高额度、更多券量的同时，还能叠加使用平台官方立减 85 折、跨店满减每 300 减 50 的活动，以及88VIP大额券等多重优惠，购物体验更加丰富多彩。

为了让消费者能够提前规划购物清单，88VIP大额券将提前发放。消费者只需在今晚 8 点通过淘宝搜索“88VIP”进入会员中心，即可使用 188 积分轻松兑换大额券。

此外，淘宝百亿补贴计划也将在此次 618 购物节中推出 200 款低至二折的大牌商品，为消费者带来“好货低价”的超值体验。天猫承诺击穿全网底价，确保消费者能够以最优惠的价格购买到高品质的商品。

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