云图AI：建筑设计师效率工具 快速批量生成设计效果图

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:云图AI是一个由扮家家、纯粹设计与广州设计师周联合打造的专业级AIGC设计平台。该平台汇聚了30位国内外顶尖AI技术专家的智慧，利用人工智能大模型为引擎，旨在为室内设计师、建筑设计师、景观设计师和展厅设计师等提供高效的设计绘图工具。

平台功能

AI创作:设计师可以通过上传线框参考图、选择生成类型和风格、填写描述词，快速批量生成设计效果图，节省灵感创作时间和前期沟通成本。

彩平图:通过添加平面布局图和描述词，快速生成多种彩色平面布局图，提升设计方案的美观度。

局部重绘:上传效果图和重绘描述词，对效果图的特定位置进行快速重绘、色彩或材质替换。

平台优势

云图AI的优势在于其高效的设计效果图生成能力，能够帮助设计师低成本快速出图，轻松锁定客户并收取定金。此外，平台还支持白膜图渲染、线稿图生图、实景图改造和效果图衍生等多种设计功能。

使用与付费

新注册用户将获赠4积分，可用于生成40张小图（每张图生成需0.1积分）。

积分用完后，用户可以选择充值、购买VIP权限或定制企业专属套餐以继续使用。

云图AI已经成为众多设计师的首选工具，不仅协助设计师进行灵感创作，还帮助节省了谈单前期的精力成本和与客户之间的沟通成本。

通过云图AI，设计师可以更加专注于创意和设计质量，而不是繁琐的绘图工作，从而提高工作效率和设计成果的市场竞争力。

官网地址：https://www.ytaiccg.com/image

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